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Створювали порно-фото боржників: копи викрили колекторів-шантажистів

8 лютого, 11:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці

Кіберполіція викрила злочинну групу колекторів, які шантажували і створювали порнографічний контент із зображенням клієнтів-боржників

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Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, учасниками злочинної схеми були більше 30 осіб. Фігуранти створили дві фінансові компанії, які надавали кредити.

У штаті компанії були і колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників. Зловмисники за допомогою фоторедакторів виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їх родичів. Погрожували поширенням таких матеріалів і фізичною розправою.

За попередніми підрахунками, зловмисники понад 360 тисяч разів погрожували громадянам з різних регіонів України.

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Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах і автомобілях фігурантів. За результатами вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, серверне обладнання і "чорнові" записи.

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Обшуки одночасно відбувалися на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та в столиці.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "вимагання" і за статтею "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів".

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Раніше ми повідомляли, що українців захистять від бандитських методів колекторів. Рада ухвалила відповідний закон у першому читанні.

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Також новини "Сьогодні" розповідали, як колектори тероризують українців.

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колектори поліція Украина вимагання
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