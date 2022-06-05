Спікер Стефанчук вирушив із Берліна до Франції – яка мета візиту

Програмою візиту передбачено виступ глави ВРУ перед депутатами Європарламенту

Руслан Стефанчук приїхав до Франції. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що продовжує адвокатувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Наразі його зупинка Париж. Далі він завітає до Страсбурга.

Про це повідомили у Telegram-каналі Верховної Ради України.

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"Чекаю на зустрічі з Президентом Сенату Франції Жераром Ларше та іншими високоповажними політиками", – заявив Стефанчук.

Також програмою візиту передбачено виступ глави ВРУ перед депутатами Європарламенту. Він планує розвіяти всі сумніви щодо європейської інтеграції України.

"Україна — це Європа. І ніщо не має захмарювати наше світле європейське майбутнє. Над цим і працюємо!" – наголосив Стефанчук.

Голова Ради Стефанчук зустрівся із Шольцем

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Їхня зустріч відбулася в Берліні. Стефанчук закликав Шольца збільшити військову підтримку Києва. Про це повідомляє Spiegel.

Як стало відомо, Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

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"Звичайно, нам насамперед потрібна сучасна зброя. Ми можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя ефективніша. Тому ми очікуємо і Marder, і Leopard", – сказав голова ВРУ.

Також він привітав заяви Шольца про постачання Україні важкого озброєння, але заявив, що вони мають бути прискорені.

"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", – наголосив Стефанчук.

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