Спикер Стефанчук отправился из Берлина во Францию – какова цель визита

Программой визита предусмотрено выступление главы ВРУ перед депутатами Европарламента

Руслан Стефанчук приехал во Францию. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что продолжает адвокатировать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Сейчас его остановка Париж. Далее он посетит Страсбург.

Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной Рады Украины.

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"Жду встречи с президентом Сената Франции Жераром Ларше и другими достопочтенными политиками", – заявил Стефанчук.

Также программой визита предусмотрено выступление главы ВРУ перед депутатами Европарламента. Он планирует развеять все сомнения в европейской интеграции Украины.

"Украина – это Европа. И ничто не должно облачать наше светлое европейское будущее. Над этим и трудимся!" – подчеркнул Стефанчук.

Глава Рады Стефанчук встретился с Шольцем

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Их встреча состоялась в Берлине. Стефанчук призвал Шольца увеличить военную поддержку Киева. Об этом сообщает Spiegel.

Как стало известно, Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

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"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и Marder, и Leopard", – сказал глава ВРУ.

Также он приветствовал заявления Шольца о поставках Украине тяжелого вооружения, но заявил, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", – подчеркнул Стефанчук.

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