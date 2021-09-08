Запитай у лікаря: епідеміолог розповіла, коли починає працювати вакцина від ковіду

Носіння масок для вакцинованих людей таке ж важливе, як і для нещеплених

Епідеміолог Тетяна Чумаченко розповіла про ефект вакцини від ковіду. Фото Reuters/скріншот

Перехворіти на ковід тричі на рік можливо, застерігають лікарі. Наполегливо рекомендують носити маски і після двох доз вакцин. Від чого саме захищають щеплення – розповіла завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко новинам "Сьогодні".

Нові мутації коронавірусу у світі реєструють майже щонеділі Спрогнозувати їхнє поширення наука, на жаль, наразі не може. Епідеміологи, каже Тетяна Чумаченко, все частіше відзначають повторні випадки зараження ковідом. Україна – не виняток.

"Спостерігаються і повторні випадки захворювання, і люди навіть втретє хворіють. Тому тут дуже важливо, щоб ті люди, які перехворіли, не сподівалися на те, що у них імунітет напружений, а все-таки зробили щеплення теж. Коли йде постінфекційний, а потім поствакцинальний імунітет, це, звичайно, дає найбільший захист", – запевняє епідеміолог.

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Доступно про вакцинацію професорка розповідає під час ефіру "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова. Трансляції зацікавили вже мільйони глядачів. Найпопулярніше питання – як швидко вакцина спрацює на захист організму? Тут є нюанси.

"Повний захист, вважається, настає через два тижні після другої дози. Якщо організм вперше зустрічається з антигеном, в даному випадку з вакциною, то імунна відповідь йде з первинного типу, і вона буде триваліше формуватися, місяць-півтора. Тоді людина буде частково захищена. Але не повністю. Отримуючи другу дозу, тут вже імунітет швидше працює", – зазначає Тетяна Чумаченко.

Хворим на серцеві недуги, діабети, тим, хто має хронічні захворювання, фахівчиня радить щепитися першочергово. Особливо віковій категорій 50+. Тією вакциною, яка в наявності у найближчій до вас поліклініці. Протипоказання до вакцинації, звісно ж, є. Наприклад, алергія на компоненти медпрепарату.

"Якщо мова йде про Pfizer або Moderna, то це алергія на поліетиленгліколь. Поліетиленгліколь міститься в багатьох розчинниках і в харчових добавках використовуються", – пояснює медик.

Жодне щеплення каже епідеміологиня, не звільнить від маски. Лікарка пояснює, чому цей аксесуар із нами надовго.

"Вакцинація не захищає від інфікування. Вона захищає від хвороб. Від важких форм. Від реанімації, від смерті. Але людина може заражатися все одно. І якщо це людина щеплена, то у неї не розвинеться серйозне захворювання, і можливо, навіть не буде клінічних симптомів ніяких. Але вона може стати носієм, і становити небезпеку для оточуючих!", – попереджає лікарка.