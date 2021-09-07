Свідки про напад на школу в Полтаві: "Вона вистрілила в спину вчительці"

19-річна дівчина прийшла до школи з арбалетом та відкрила вогонь по педагогах

У Полтаві на території одного з середніх навчальних закладів з арбалета поранили двох вчителів / Колаж "Сегодня"

На шостий день нового навчального року 19-річна дівчина прийшла до школи № 11 у Полтаві з арбалетом та відкрила вогонь по педагогах. В результаті дві людини отримали поранення. Нападницю затримали.

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Розповідь свідків

"Вона проходить поруч з нами, перезаряджає арбалет, просто його перезаряджає і проходить вперед. Ще у неї в кишенях були стріли заточені для арбалету", – розповіли дев'ятикласниці цієї школи.

"Вона вистрілила в спину вчительці по іноземній мові. Підходить до неї вчителька з математики і каже: "Стріляй в упор". Напевно, на слабо вирішила взяти, не знаю. Вона стрельнула їй в руку", – розповіла дівчина Ліза.

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Щойно дорослі і учні оговталися від першого шоку – почали шукати порятунку. Найпершим зреагував учень 9-го класу.

"Мій однокласник забрав у неї арбалет, віддав або завучу, або кому-то. Вона не пручалася. Вона була взагалі ніяка. Мені здається, вона була під наркотиками, тому що їй було максимально все одно на все", – продовжує свою розповідь Ліза.

Цю зброю зі школи винесли вже правоохоронці. Вивели й нападницю, яка не чинила спротиву. Директор закладу Валентина Олійниченко не стала розмовляти з журналістами і пояснювати, як підліток зі зброєю в неадекватному стані пройшов до закладу освіти.

Результат

Вчителі отримали неважкі поранення – в руку та в плече. Їм не потрібна була госпіталізація.

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Чому 19-річна дівчина пішла стріляти в школу – тепер з'ясовують правоохоронці. Так само перевіряють – звідки у неї зброя. По факту стрілянини відкрите кримінальне провадження по статті замах на умисне вбивство двох осіб.