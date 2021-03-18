Твоя суперсила. Як Вікторія вчиться професії мрії з Фондом Ріната Ахметова

Дівчинка любить фотографувати, але хоче дізнатися про роботу від професіоналів

Вікторія Дідусь, вихованка дитячого будинку сімейного типу стала учасницею проекту "Рінат Ахметов – дітям. Твоя суперсила". Дівчинка мріє професійно фотографувати і тепер має можливість дізнатися про роботу фотографа більше.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Кирило Савченко в цій справі – не початківець. За плечима понад 15 років досвіду як стиліста, режисера і продюсера. Він може створити захоплюючий кадр з усього, що під рукою.

Відео: Сьогодні

"Комусь комфортно бути фотографом, кому-то комфортно будинки будувати, кожна людина повинна займатися своїм, а ми, професіонали, повинні або цей алмаз знайти і відшліфувати, або сказати – краще займися іншою справою", – сказав він.

В одному з київських шоурумів наставник намагається розкрити творчий потенціал Вікторії Дідусь, яка мріє професійно фотографувати.

"Я людина, яка намагається завжди помічати якісь речі, які інші не помічають. Особливо, коли ти дивишся через об'єктив або навіть камеру телефону – бачиш все по-іншому", – каже дівчинка.

Журналісти "Сьогодні" побували на одній з локацій, де проходили зйомки освітнього серіалу від Фонду Ріната Ахметова, мета якого – допомогти підліткам визначитися з майбутньою професією.

"Кожна серія знайомить глядачів з популярними професіями серед підлітків і дає їм можливість дізнатися про них від майстрів своєї справи", – розповіла директор проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

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Глядачі вже познайомилися з професіями Інста-блогера, перукаря-стиліста, журналіста і іншими.

Освітній серіал – це частина великого проекту "Ринат Ахметов – дітям. Твоя суперсила". За весь час до нього приєдналися більше 1000 вихованців інтернатних закладів Донецької області.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Фонд Ріната Ахметова допомагає визначитися з професією вихованцям Олексієво-Дружківського інтернату.

Також ми писали про 13-річну Поліну, яка також приєдналася до проекту Фонду Ріната Ахметова. Дівчинка любить малювати, навчилася шити, але з майбутньою професією ще не визначилася.

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