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Україна повинна терміново від'єднатися від загальної енергосистеми з Білоруссю і РФ – Вітренко

22 січня, 23:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За його словами, це буде в інтересах України

Україна має від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю та РФ та об’єднуватися з європейською системою.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив т.в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко.

"Нам потрібно терміново від’єднуватися від об’єднаної енергосистеми з Білоруссю і РФ та об’єднуватися з європейською системою. Це буде одним з моїх головних завдань, щоб ми були частиною нормального ринку, де є прозора ціна", – заявив Вітренко.

За його словами, це буде в інтересах України та національної енергетичної безпеки.

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Нагадаємо, з 3 січня Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

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Попередній раз імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року. Тоді було поставлено понад 1 млрд кВт • годин і прямі збитки української енергосистеми склали від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергокомпаній.

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