Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Презентація Apple - яким буде новий IPhone Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини України

Українцям пропонують "віртуальні тести" перед вакцинацією. Що кажуть у МОЗ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 18:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний санлікар прокоментував чутки про те, що українцям перед отриманням щеплення пропонують здати тести
В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"
В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Перед вакцинацією проти коронавірусу українцям пропонують зробити тести, щоб визначити кількість антитіл. Однак погоджуватися на це не варто, кажуть у МОЗ.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.

Реклама

Читайте також:

За словами Кузіна, МОЗ не давав жодних вказівок проводити додаткові тестування.

"Ми часто зустрічаємося з тим, що люди хочуть спочатку зробити якийсь віртуальний тест, подивитися, скільки в них антитіл, і лише після того вже проводити вакцинацію. Не треба цього робити", – сказав він.

Реклама

Санлікар наголосив, що такі пропозиції – тільки спосіб заробити гроші нечесним шляхом.

"Усе, що вам пропонується у вигляді додаткових тестів перед вакцинацією – це або вимагання коштів, або намагання когось нечесним шляхом заробити додатково", – пояснив чиновник.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Реклама

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 332 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти