Масова вакцинація від коронавірусу почнеться в лютому – глава МОЗ

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само як і громадяни Європейського союзу.
За його словами, переговори з виробниками вакцин дозволило Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.
"Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, їх будуть отримувати так само і громадяни України ", – сказав Степан ів.
Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 будуть проводити в три етапи. Як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, план проведення вакцинації вже майже готовий, Степанов очікує, що підпише його в п'ятницю, 18 грудня.
Раніше міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації українців від коронавірусу.
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