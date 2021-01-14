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Масова вакцинація від коронавірусу почнеться в лютому – глава МОЗ

14 січня, 22:51

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Переговори з виробниками вакцин дозволило Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому, вважає Степанов

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само як і громадяни Європейського союзу.

За його словами, переговори з виробниками вакцин дозволило Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

"Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, їх будуть отримувати так само і громадяни України ", – сказав Степан ів.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 будуть проводити в три етапи. Як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, план проведення вакцинації вже майже готовий, Степанов очікує, що підпише його в п'ятницю, 18 грудня.

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Раніше міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації українців від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина Украина коронавірус Максим Степанов
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