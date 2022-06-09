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Гурт "Друга Ріка" виступить у Парижі та Ніцці на підтримку України (відео)

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 червня, 17:46
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Кошти від концертів підуть на безпілотники, автобус та тактичну амуніцію для ЗСУ
Музиканти гурту "Друга Ріка" проводять благодійні концерти, збираючи кошти на потреби української армії / Фото: facebook.com/DrugaRika. Колаж: Сьогодні
Музиканти гурту "Друга Ріка" проводять благодійні концерти, збираючи кошти на потреби української армії / Фото: facebook.com/DrugaRika. Колаж: Сьогодні

Легендарний український рок-гурт "Друга Ріка" продовжує благодійний європейський тур "Хто, якщо не ми?". В червні музиканти відвідають Францію, а саме – Париж та Ніццу.

Головна мета туру – зібрати 30 000 євро на придбання двох безпілотників, автобуса та тактичної амуніції для Збройних сил України.

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Виступи відбудуться у такі дати:

  • 10 червня – Париж. Сольний концерт у Café de la Danse.
  • 12 червня – Ніцца. Виступ на благодійному вечорі Stand With Ukraine у ​​театрі Théâtre de Verdure разом з KAZKA та ONUKA.

"Друга Ріка" створює справжній український рок вже протягом 25 років. Кожна композиція з їх 7 альбомів неймовірно зачіпає душу. А кожен концерт гурту дарує відчуття ліричного драйву, надихає жити.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну група займається волонтерською діяльністю. Музиканти проводять благодійні концерти, збираючи кошти на потреби української армії. Запити від військових надходять напряму, адже рідний брат та старший син фронтмена групи Валерія Харчишина виборюють цілісність України у складі ЗСУ. Завдяки виступам музикантів та підтримці їхніх шанувальників, під час першої частини європейського туру вдалося зібрати понад 26 000 євро, які пішли на придбання двох позашляховиків та тактичних планшетів для української армії.

"Наразі кожна свідома людина робить все можливе, щоб зупинити жахливу війну, яку розпочала Росія на території суверенної держави Україна. Дякую кожному, хто бере участь у нашій благодійній діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Сподіваюся, що відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії та отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, щоб боротися з агресором!" – звернувся фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Квитки на концерти можна купити за посиланням – https://choko.link/sova

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