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Группа "Друга Ріка" выступит в Париже и Ницце в поддержку Украины (видео)

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 июня, 17:46
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Деньги от концертов пойдут на беспилотники, автобус и тактическую амуницию для ВСУ
Музыканты группы "Друга Ріка" проводят благотворительные концерты, собирая средства на нужды украинской армии / Фото: facebook.com/DrugaRika. Коллаж: Сегодня
Музыканты группы "Друга Ріка" проводят благотворительные концерты, собирая средства на нужды украинской армии / Фото: facebook.com/DrugaRika. Коллаж: Сегодня

Легендарная украинская рок-группа "Друга Ріка" продолжает благотворительный европейский тур "Кто, если не мы?". В июне музыканты посетят Францию, а именно – Париж и Ниццу.

Главная цель тура – собрать 30 000 евро на покупку двух беспилотников, автобуса и тактической амуниции для Вооруженных сил Украины.

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Выступления состоятся в следующие даты:

  • 10 июня – Париж. Сольный концерт в Café de la Danse.
  • 12 июня – Ницца. Выступление на благотворительном вечере Stand With Ukraine в театре Théâtre de Verdure вместе с KAZKA и ONUKA.

"Друга Ріка " создает настоящий украинский рок уже 25 лет. Каждая композиция из их 7 альбомов невероятно трогает душу. А каждый концерт группы дарит ощущение лирического драйва, вдохновляет жить.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа занимается волонтерской деятельностью. Музыканты проводят благотворительные концерты, собирая средства на нужды украинской армии Запросы от военных поступают напрямую, ведь родной брат и старший сын фронтмена группы Валерия Харчишина борются за целостность Украины в составе ВСУ. Благодаря выступлениям музыкантов и поддержке их поклонников, во время первой части европейского тура удалось собрать более 26 000 евро, которые пошли на приобретение двух внедорожников и тактических планшетов для украинской армии.

"Сейчас каждый сознательный человек делает все возможное, чтобы остановить ужасную войну, которую начала Россия на территории суверенного государства Украина. Благодарю каждого, кто участвует в нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете великое дело! Благодаря вам мы можем помочь тем, кто нуждается в этом наибольше. Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы бороться с агрессором!" – обратился фронтмен группы Валерий Харчишин.

Билеты на концерты можно купить по ссылке https://choko.link/sova

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