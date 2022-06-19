Пішли воювати всією сім'єю та пообіцяли здивувати армію секретним ноу-хау

Ціла сім'я зі Сходу України разом італійським мільйонером та дівчиной з Пітера б'ють ворога у складі 68 окремої єгерської бригади

Два брати разом із батьком воюють разом із дівчиною з Пітера з позивним "Гайка" / Фото: Колаж: Сьогодні

В українській армії на сході країни є військове формування, в якому служить ціла сім'я – батько з двома синами. Як стало відомо, йдеться про 68-у окрему єгерську бригаду. Ми з'ясували подробиці того, як ця сім'я воює із російськими окупантами.

"Це правда. Я, мій брат і наш батько служимо в одному зводі, – каже військовослужбовець цієї бригади Сергій. – Історія нашої сім'ї така: тато розлучився з мамою, коли я був зовсім маленьким. Так сталося, що мама пропала безвісти, мене виховувала тітка. Батько жив із іншою родиною. Через роки, десь 2017-го чи 2018-го, я дізнався про те, що в мене є брат. Знайшов його випадково, по прізвищу. Запитав у нього про те, чи не Женя звуть його батька. Він підтвердив, але навіть після цього довгий час ми не могли з ним, братом, зустрітись, бо я восьмий рік на війні. Зустрілися ми з ним у січні".

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Пішов у військкомат слідом за братом

За словами Сергія, після того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії, він одразу пішов у військкомат.

"Про це дізнався мій брат. Розповів, що свою сім'ю відправив до Польщі, а сам служить у територіальній обороні. Я покликав його служити разом. Трохи згодом про все це дізнався наш батько. Він, до речі, свого часу воював в Афганістані, має непоганий бойовий досвід. Він зателефонував до брата і сказав, що хоче до нас. Брат тоді мені сказав, що старий хоче до нас, рветься у бій. Командир батальйону дозволив", – каже Сергій.

У 68-й бригаді уточнили, що батько цих хлопців насправді досить емоційно відреагував на те, що обоє захищають Україну. "Сини воюють, а я, що, буду вдома відлежуватись? Батьку без синів не можна", – наводить його слова прес-служба бригади.

"У результаті служимо всі втрьох, постійно разом виконуємо бойові завдання. Я, як командир взводу, як старший, до своєї сім'ї ставлюся суворіше, але намагаюся батька берегти, йому 57 років. Усі ми – піхота. До речі, ми маємо одне технічне ноу-хау, про яке будемо готові розповісти після війни. Такого ні в кого немає, але зараз не можна розповідати. Всі ми дуже любимо Україну і рватимемо ворога до кінця", – каже Сергій.

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Служать разом з італійським мільйонером та дівчиною з Пітера

До цього Сергій додає, що у їхній бригаді на себе звертає увагу не лише їхня родина, а й один із італійських мільйонерів.

"Ця людина – уродженець України, але тривалий час жив в Італії. Кинув усе і приїхав до нас. Скоро наша бригада розповість про нього.

У тій же бригаді служить дівчина із позивним Гайка. Вона – корінна росіянка, народилася у Санкт-Петербурзі, тривалий час жила у Маріуполі, потім переїхала до Києва.

Сергій, до речі, із Сєвєродонецька. У багатьох тут є причини, за що мстити ворогові. Кажуть, це допомагає воювати.

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