У боях під Сєвєродонецьком загинув Герой Михайло Завірюхін (фото)

Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син

Загинув Михайло Завірюхін. Фото: колаж "Сьогодні"

У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін. Він мешканець Броварської громади Київської області. Його батько Ігор Завірюхін у січні 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Іменем героя-розвідника названо вулицю у Броварах.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

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"Гідний син свого батька, продовжувач військових традицій – Михайло з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – зазначив міський голова.

15 червня, під час артилерійського обстрілу, Михайло отримав смертельне поранення. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син.

"Щирі співчуття родині Героя… Вічна та світла пам'ять Михайлу Завірюхіну… Герої не вимирають! Вони назавжди поряд з нами…" – наголосив Сапожко.

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У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін

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