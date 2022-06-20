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У боях під Сєвєродонецьком загинув Герой Михайло Завірюхін (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 09:40
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Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син
Загинув Михайло Завірюхін. Фото: колаж "Сьогодні"
Загинув Михайло Завірюхін. Фото: колаж "Сьогодні"

У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін. Він мешканець Броварської громади Київської області. Його батько Ігор Завірюхін у січні 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Іменем героя-розвідника названо вулицю у Броварах.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

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"Гідний син свого батька, продовжувач військових традицій – Михайло з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України, пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – зазначив міський голова.

15 червня, під час артилерійського обстрілу, Михайло отримав смертельне поранення. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син.

"Щирі співчуття родині Героя… Вічна та світла пам'ять Михайлу Завірюхіну… Герої не вимирають! Вони назавжди поряд з нами…" – наголосив Сапожко.

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У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін

Також ми писали про майора Національної гвардії України, командира групи окремого загону спецпризначення "Омега" Романа Собківа, котрий загинув, захищаючи Київ.

Раніше ми розповідали історію офіцера-прикордонника Ігор Дашка, який підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику.

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