У Чорному морі українське судно подало сигнал лиха і чвертьфінал Євро-2020 – головні новини СЬОГОДНІ

Фото: колаж "Сегодня"

У Чорному морі біля українського риболовецького судна відмовив двигун, а в Римі пройде чвертьфінал Євро-2020 – сайт "Сегодня" зібрав головні новини суботи, 3 липня.

Українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха

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У Чорному морі українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У нього відмовив двигуна. У Росії заявили, що направили на допомогу свій ракетний катер, проте пізніше з'ясувалося, що кораблі Російської Федерації навпаки ігнорували сигнал SOS і в рятувальній операції ніякої участі не брали.

Путін затвердив Стратегію національної безпеки Росії

Президент Росії Володимир Путін вперше за шість років затвердив Стратегію національної безпеки Росії. У документі прописали, що зараз збільшується небезпека "переростання озброєних конфліктів в локальні і регіональні війни", в тому числі за участю ядерних держав. Згідно з документом, боротися будуть з "спробами впровадження чужих ідеалів". Стратегія заснована на взаємозв'язку національної безпеки РФ і соціально-економічного розвитку країни.

Фото: REUTERS / Alexei Nikolskyi

Смерть після щеплення Pfizer в Вінниці

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Стало відомо, що померлий після вакцинації препаратом Pfizer від коронавірусу 47-річний чоловік отримав укол в Вінниці, на підприємстві. Це була його перша доза вакцини. За попередньою інформацією, раніше померлий чоловік не звертався до медиків за допомогою. А його робота не була пов'язана зі шкідливим виробництвом. У інших людей, яким зробили щеплення з того ж флакона з препаратом, проблем зі здоров'ям після уколу немає.

Карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою

Неприємний для українців інцидент стався вчора на британському телебаченні. Під час популярної передачі "Доброго ранку, Британія" ведуча Кейт Гарревей безсторонньо висловилася про форму футбольної збірної України. Спілкування в студії за участю посла України Вадима Пристайко було присвячено матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який в суботу відбудеться в Римі.

"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти, і вона трохи нагадує пляму. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона не дуже брудна", – сказала ведуча.

Форма збірної України / Фото: УАФ

Чвертьфінал Євро-2020

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Україна вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Нашій команді буде протистояти головний фаворит турніру – збірна Англії. Стежимо за матчем за допомогою нашого онлайну

У суботу, 3 липня, в Римі на Олімпійському стадіоні пройде чвертьфінал Євро-2020: збірна України зустрінеться з командою Англії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з відео голів.

Сьогодні Україна зіграє з Англією / Фото: Reuters

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