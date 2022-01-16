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У Харкові в річку зливають каналізацію, на березі щодня знаходять мертвих качок (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 січня, 20:54
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Екоактивіст вважає, що качки отруїлися через скиди із Диканівських очисних споруд
У Харкові масово гинуть качки.
У Харкові масово гинуть качки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на річці Уди в районі сміттєвого уловлювача "Trash Killer" екоактивісти за останні шість днів виявили 14 мертвих качок.

Про це повідомив організатор екоакції "Чисті Уди" Артем Приходько в Facebook.

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Чому померли птахи

За даними екоактивістів, при розтині чотирьох качок було виявлено ураження внутрішніх органів печінки, нирок, шлунка та кишечника. Смерть настала приблизно одночасно внаслідок отруєння токсичними речовинами.

Уражені органи були вилучені та будуть направлені до Києва для визначення назви токсичної речовини та отримання офіційного висновку.

Приходько стверджує, що качки отруїлися через скиди з Диканівських очисних споруд.

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Ситуація на річці Уди. Фото: Артем Приходько

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На відео ненормативна лексика!

Місцевих просять не бути байдужим до загибелі качок

Раніше мешканців Харківської області закликали повідомляти про масову загибель птахів у територіальні та структурні підрозділи Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області, оскільки у грудні було зафіксовано два випадки пташиного грипу — у Луганській та Херсонській областях.

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