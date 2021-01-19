У Києві в водохресну опівночі "русалки" і моржі проломили лід монтировками, щоб зануритися (фото, відео)

Сьогодні, 19 січня, православні святкують Водохреще Господнє. Сотні людей у багатьох містах не стали чекати ранку і вирушили зануритися в крижаній воді акурат опівночі.

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Якщо в Одеській області сміливці спокійно зробили заплив у Чорному морі, то в столиці на замерзлому Дніпрі кияни видовбували ополонку молотками і монтировками. Кореспонденти "Сьогодні" побували на Оболонській набережній у Києві, де вже багато років екстремали роблять нічний заплив.

На годиннику 23.42 і на набережну прийшли перші охочі. Одна з дівчат прийшла купатися з чоловіком. Молоді люди з нами відверто поділилися, що прихопили з собою монтировку, яка успішно виконала роль криголама. Пізніше ми зауважимо, що ще одні нирці прийдуть з молотком і таким чином ще більше розширять ополонку.

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"Приходжу купатися вже не перший рік, вперше було три роки тому. Що мене спонукало тоді – цього вже не пам'ятаю, напевно, отримати емоції", – розповіла нам Юлія. Її чоловік, який не поринав, додав, що "купання в ополонці – це не моє".

Наступними бажаючими зануритися так само виявилися жінки. Як виявилося – теж сім'я.

"Я купальщиця зі стажем в 10 років, – роздягаючись, розповіла нам жінка. – Купаюсь вночі, щоб, як то кажуть, поєднувати з роботою, без відриву від виробництва. Все це допомагає зробити перезавантаження організму".

Багатьом з нічних купальщиків ми поставили запитання про те, що в цьому році прозвучали думки духовенства, мовляв, занурюватися в ополонку – не обов'язково.

"Справа зовсім не в моді. Тут справа стосовно до свого тіла, організму і здоров'ю. Треба до цього привчати дітей і онуків". Дізнавшись, що в цей раз Дніпро замерзло не на жарт, жінки посміхаючись заявили, що готові рубати лід, аби зануритися.

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Вже до 00.20 у ополонці зібралося близько 40 чоловік. Деякі, зайшовши в воду не поспішали виходити – пурхали по кілька разів і лише потім вибігали на берег, інтенсивно витиралися, вигукуючи:

"Це треба спробувати!".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді.

Раніше ми писали, якими привітаннями, віршами і барвистими листівками можна привітати близьких в цей день.

Крім того, ми писали як і коли святити воду на Водохреще Гоcподне-2021.

Відео: Сьогодні

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