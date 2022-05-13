У Полтаві транспортний колапс: не ходять міські автобуси, маршрутки скоротили

У Полтаві перестали курсувати міські автобуси та скоротилася кількість маршруток. Причиною стала відсутність пального у місті та його передмістях, таким чином неможливо заправити громадський транспорт.
Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай, повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
В чому проблема
"Так, комунальні автобуси не виходять на маршрути через відсутність пального. У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та ТРО комунальним транспортом. Вчора на виконкомі було прийнято рішення про дозвіл на закупівлю пального за цінами, які зараз і змінюються щодня", – повідомив Олександр Мамай.
Також на своєму телеграм-каналі градоначальник повідомив, що у п'ятницю 13 травня на автодороги вийшли 48 тролейбусів.
"Сьогодні приватний громадський транспорт у місті працював не в повному складі. Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто особисто підніматиме ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як із мародерами", – повідомив Мамай.
Обстановка на паливному фронті
- Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що через місяць-півтора ситуація в Україні з дефіцитом бензину стабілізується, але черги на АЗС нікуди не зникнуть, адже палива, як і раніше, не вистачатиме на всіх.
- Міністр економіки Юлія Свиріденко повідомила, що учасники паливного ринку України вже законтрактували 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку. Окрім того, на наших заправках уже є американське паливо.
- На українських заправках подорожчав ще один вид палива – автогаз. На деяких АЗС ціна підібралася до 40 гривень за літр.