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У Полтаві транспортний колапс: не ходять міські автобуси, маршрутки скоротили

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 травня, 23:25
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Мер міста повідомив, що відбувається із громадським транспортом
В Україні триває паливна криза, спричинена війною / Колаж "Сьогодні"
В Україні триває паливна криза, спричинена війною / Колаж "Сьогодні"

У Полтаві перестали курсувати міські автобуси та скоротилася кількість маршруток. Причиною стала відсутність пального у місті та його передмістях, таким чином неможливо заправити громадський транспорт.

Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай, повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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В чому проблема

"Так, комунальні автобуси не виходять на маршрути через відсутність пального. У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та ТРО комунальним транспортом. Вчора на виконкомі було прийнято рішення про дозвіл на закупівлю пального за цінами, які зараз і змінюються щодня", – повідомив Олександр Мамай.

Також на своєму телеграм-каналі градоначальник повідомив, що у п'ятницю 13 травня на автодороги вийшли 48 тролейбусів.

"Сьогодні приватний громадський транспорт у місті працював не в повному складі. Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто особисто підніматиме ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як із мародерами", – повідомив Мамай.

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Обстановка на паливному фронті

  • Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук вважає, що через місяць-півтора ситуація в Україні з дефіцитом бензину стабілізується, але черги на АЗС нікуди не зникнуть, адже палива, як і раніше, не вистачатиме на всіх.
  • Міністр економіки Юлія Свиріденко повідомила, що учасники паливного ринку України вже законтрактували 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку. Окрім того, на наших заправках уже є американське паливо.
  • На українських заправках подорожчав ще один вид палива – автогаз. На деяких АЗС ціна підібралася до 40 гривень за літр.

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