У роботі Facebook стався масовий збій

Користувачі багатьох країн поскаржилися на проблеми з доступом до соцмережі

У ніч на 9 квітня в роботі соціальної мережі Facebook стався масовий збій. Користувачі поскаржилися на проблеми з доступом до акаунтів і сайту через браузер.

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При спробі відкрити Facebook з'являється повідомлення: "Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над тим, щоб все полагодити якнайшвидше".

Про проблеми з доступом до сайту повідомили користувачі Києва, Дніпра, Харкова та інших міст. Також про проблеми з доступом до соціальної мережі повідомили в США, Канаді, Чехії, Греції і країнах Європи.

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Водночас труднощів з доступом до соціальної мережі через мобільний додаток не було.

Що саме стало причиною збою – поки невідомо.

Також нещодавно ми писали про те, що в роботі сервісів Google стався масштабний збій – не працювали Youtube, Gmail і Google Disk. Скарги надходили з України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн.

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