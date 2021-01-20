В Україні 90% тестів на "корону" – російські? Ми перевірили факти

Російські тест-системи абсолютно не в лідерах, але їх виробники правдами і неправдами намагаються потрапити на ринок України, каже експерт

90% ПЛР-тестів на COVID-19, які використовують в українських лабораторіях, – російські. Така інформація почала все частіше поширюватися в соцмережах без будь-яких доказів.

Чи правда, що в лабораторіях України 90% ПЛР-тестів з Росії?

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Раніше російські виробники ПЛР-тестів домінували на ринку України. Російські ПЛР-тести використовували для діагностики сальмонельозу, дифтерії, вірусних гепатитів В, С і G та інших інфекційних захворювань.

Але зараз російські тести в меншості, говорить Біжан Шарапов, біолог і засновник компанії "Укргентех".

"Криза з коронавірусом пішла на користь, тому що наша галузь значно посилила потужності й у галузь прийшли інвестиції. Після епідемії, я думаю, Україна може повністю позбутися російських виробників і забезпечити в повному обсязі свої потреби і на десятки інших інфекційних захворювань", – говорить Біжан Шарапов.

Нині більшість тестів виробляють в Україні. І приватні, і державні лабораторії закуповують переважно українські або іноземні, але російські в меншості.

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Наприклад, у "Сінево" кажуть, що не використовують українські, російські або китайські тест-системи для діагностики COVID-19. У лабораторіях тести, які мають міжнародну сертифікацію ЄС або США (сертифікати CE або FDA). Для ПЛР-діагностики там беруть американські тест-системи компанії Abbott і німецькі – компанії BAG Diagnostics.

Держлікслужба України веде реєстр медвиробів, які використовують для діагностики. У ньому всього дві компанії з Росії, чиї тести ввозять в Україну. Ще кілька зареєстровані в Україні, але мають російське коріння. Здебільшого в Україну ввозять європейські тести, китайські або південнокорейські.

"Російські тест-системи абсолютно не в лідерах, але правдами і неправдами намагаються потрапити на ринок. Наприклад, під іншими назвами або відкривають свої представництва і кажуть, що виробляють в Україні, а насправді ввозять з Росії", – говорить Біжан Шарапов.

З чиїх матеріалів виробляють українські тест-системи?

Частина матеріалів для тест-систем виробляють в Україні. Для потреб лабораторної діагностики ввозяться матеріали з Європи – тому що потрібні високої якості солі або генетичні послідовності, каже Шарапов. Деякі лабораторії самі синтезують генетичні послідовності. Компоненти, які не можуть виробляти в Україні, закуповують здебільшого в розвинених країнах.

"Для нас це питання принципове, ми з росіянами не працюємо, і це не потрібно. Ми все можемо робити тут – технічні можливості є", – зазначає Біжан Шарапов.

Чи законно ввозити в Україну ПЛР-тести з Росії?

В Україні заборонене ввезення деяких медпрепаратів з Росії.

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Те, що називають ПЦР-тестом, насправді являє собою набір реагентів, матеріалів та інструментів. Їх можна ввозити або виготовляти окремо. Але реагенти та інші компоненти для діагностики коронавірусної хвороби належать до товарів групи "Різноманітна хімічна продукція", відзначає Євген Олефіренко, юрист АО Credence. Тобто тести навіть не входять в групу лікарських засобів.

"Є перелік товарів, заборонених для ввезення з Росії, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України . Однак, виходячи зі змісту переліку, діагностичні набори або їх компоненти не включені, і значить, що на початок 2021 року немає законодавчі заборони або обмеження для ввезення і використання ПЛР-тестів російського походження ", – говорить юрист.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що більшість тестів, які використовуються лабораторіями, – українського виробництва.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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