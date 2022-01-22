В Україні різко похолодає – де чекати на сніг (карта)

Погода в Україні 23 січня буде сніжною. Температура повітря може опуститись до -11 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр .
На заході та сході України 23 січня очікуються снігопади. При цьому в решті регіонів без істотних опадів.
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На заході температура повітря вночі очікується в районі -7...-4 градусів, а вдень -4...+1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься -11...-4 градусів, а вдень -5...-3.
У центрі країни температура повітря становитиме -8...-4 градусів, а вдень -4...-1.
У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...-4, а вдень -4...-2.
У східних областях вночі температура опуститься до -11...-6 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -5...-1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься -6...-3, а вдень -1...+2.
Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.
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