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В Україні різко похолодає – де чекати на сніг (карта)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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22 січня, 09:30
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Українців чекає різке похолодання, синоптики попередили про снігопади
Синоптики розповіли, на яку погоду чекати 23 січня
Синоптики розповіли, на яку погоду чекати 23 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 23 січня буде сніжною. Температура повітря може опуститись до -11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр .

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На заході та сході України 23 січня очікуються снігопади. При цьому в решті регіонів без істотних опадів.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -7...-4 градусів, а вдень -4...+1 градус. На півночі температура повітря вночі коливатиметься -11...-4 градусів, а вдень -5...-3.

У центрі країни температура повітря становитиме -8...-4 градусів, а вдень -4...-1.

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У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...-4, а вдень -4...-2.

У східних областях вночі температура опуститься до -11...-6 градусів, а вдень температура повітря становитиме від -5...-1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься -6...-3, а вдень -1...+2.

Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

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