В Україні різко погіршиться погода – у яких регіонах буде небезпечно

У деяких областях очікується плюсова температура, але вночі триматиметься мороз

В Україні прогнозують погані погодні умови. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у суботу, 5 лютого, буде морозною. Синоптики прогнозують у цей день сильні опади, особливо у вечірній час. Вітер очікується західний.

Про це повідомляє Sinoptik.

Реклама

5 лютого вранці і до самого вечора синоптики говорять про хмарну погоду. У столиці України вранці та вдень йтиме дрібний сніг, а увечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вдень становитиме від -4 до -7 градусів, а вночі -5.

Весь день у Харкові буде хмарним. Вдень продовжуватиме йти ранковий дрібний сніг, але до вечора він має закінчитися. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса, а вдень варто очікувати -2.

У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень почнеться дрібний сніг, але він припиниться ще до вечора. Вночі варто очікувати від -1 до -3 градусів, а ось вдень температура повітря прогріється до +2 градусів.

Реклама

В Одесі до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці буде дощ зі снігом, але незабаром закінчиться. Температура повітря вдень становитиме від +1 до +2 градусів, а вночі -3.