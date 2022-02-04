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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине резко ухудшится погода – в каких регионах будет опасно

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 17:00
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В некоторых областях ожидается плюсовая температура, но ночью будет держаться мороз
В Украине прогнозируют плохие погодные условия. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине прогнозируют плохие погодные условия. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 5 февраля, будет морозной. Синоптики прогнозируют в этот день сильные осадки, особенно в вечернее время. Ветер ожидается западный.

Об этом сообщает Sinoptik.

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5 февраля с утра и до самого вечера синоптики говорят об облачной погоде. В столице Украины утром и днем будет идти мелкий снег, а вечером ожидается мелкий дождь со снегом. Температура воздуха днем составит от -4 до -7 градусов, а ночью -5.

В Харькове весь день будет облачным. Днем будет продолжать идти утренний мелкий снег, но до вечера он должен закончиться. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, а днем стоит ожидать -2.

Во Львове на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Днем начнется мелкий снег, но он прекратится еще до наступления вечера. Ночью стоит ожидать от -1 до -3 градусов, а вот днем температура воздуха прогреется до +2 градусов.

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В Одессе до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утром пройдет дождь со снегом, но он вскоре закончится. Температура воздуха днем составит от +1 до +2 градусов, а ночью -3.

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