В Україну прийшла абсолютна спека: прогноз погоди на 14 липня (карта)

На узбережжі Чорного і Азовського морів ніяких опадів не передбачається, а температура сягатиме 34 градусів

Спека в Україні / колаж "Сьогодні"

Грози в Україні не затрималися і в середу, 14 липня, нас чекає нереально спекотна, безхмарна і суха погода. Найнижча температура становитиме 31 градус у тіні.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві вдень температура сягне 33 градусів, буде безхмарно і без опадів, як і в північних Сумської та Чернігівській областях.

У центрі стовпчик термометра підніметься до 34 градусів, там також буде безхмарно і сухо.

На сході синоптики прогнозують в середньому від 32 до 34 градусів, найспекотніше буде в Харківській області – до +35 у тіні.

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На узбережжі Чорного і Азовського морів також поки не передбачається жодних опадів. Температура сягатиме 34 градусів в Миколаївській і Херсонській областях і +33 – в Одесі та Криму.

На заході найспекотніше буде на Закарпатті – 33-35 градусів. У інших областях регіону обіцяють 32-34 градуси – і ніяких дощів.

Зазначимо, на найближчий тиждень синоптики обіцяють українцям пекельну погоду – в більшості областей буде без опадів і до 35 градусів в тіні, а місцями навіть дійде до +37. Така висока температура протримається принаймні до 17 липня.

Тим часом в Криму стверджують, що сильні зливи, які затопили 104 житлових будинки в Бахчисарайському районі, допомогли вирішити проблему водопостачання жителів півострова щонайменше на два роки.

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Раніше ми повідомляли, що під час сильних злив у Криму і повені загинула жінка, ще одна постраждала.