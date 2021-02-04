У Вінниці рецидивіст погрожував підірвати квартиру з жінкою і дитиною: фото

Поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який погрожував підірвати гранати в квартирі житлового будинку.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.
Як повідомляється, 3 лютого о 23:20 по спецлінії поліції 102 зателефонував невідомий і повідомив, що знаходиться в квартирі на вулиці Замостянська (Вінниця) і збирається підірвати дві гранати.
Поліція почала спецоперацію "Грім", на місце події виїхали всі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали жителів.
Ситуацію ускладнювало те, що в квартирі з потенційно озброєним і небезпечним чоловіком знаходилися його дружина і малолітня дитина.
Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння і скаржився на життя.
4 лютого після двох годин переговорів поліцейським за підтримки бійців "КОРД" вдалося потрапити до квартири, в якій перебував зловмисник з дружиною і 6-річною дитиною. В результаті спецоперації ніхто не постраждав.
44-річний затриманий – раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом і майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.
Під час обшуку вибухонебезпечних предметів у квартирі не виявлено.
Раніше повідомлялося, що в Києві поліція закінчила досудове розслідування стосовно киянина, який погрожував підірвати АЗС.
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