Русский
$ 28
33,64
  1. Новини України

У Вінниці рецидивіст погрожував підірвати квартиру з жінкою і дитиною: фото

4 лютого, 08:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння і скаржився на життя

Поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який погрожував підірвати гранати в квартирі житлового будинку.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

Як повідомляється, 3 лютого о 23:20 по спецлінії поліції 102 зателефонував невідомий і повідомив, що знаходиться в квартирі на вулиці Замостянська (Вінниця) і збирається підірвати дві гранати.

Поліція почала спецоперацію "Грім", на місце події виїхали всі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали жителів.

Ситуацію ускладнювало те, що в квартирі з потенційно озброєним і небезпечним чоловіком знаходилися його дружина і малолітня дитина.

Реклама

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння і скаржився на життя.

В тренді
"Поки я живий – ви горем забезпечені": під Полтавою копи піймали рецидивіста-втікача
Сергій Ковін

4 лютого після двох годин переговорів поліцейським за підтримки бійців "КОРД" вдалося потрапити до квартири, в якій перебував зловмисник з дружиною і 6-річною дитиною. В результаті спецоперації ніхто не постраждав.

44-річний затриманий – раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом і майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Під час обшуку вибухонебезпечних предметів у квартирі не виявлено.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція закінчила досудове розслідування стосовно киянина, який погрожував підірвати АЗС.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Винниця граната затримання Украина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів
Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалівВлада
Долар на міжбанку дістався психологічної позначки
Долар на міжбанку дістався психологічної позначкиФінанси
Фракція
Фракція "Слуга народу" блокувала трибуну в РадіВлада
Долар припинив падати, євро став ще дешевшим: курс валют НБУ
Долар припинив падати, євро став ще дешевшим: курс валют НБУФінанси
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиці
Пожежа у торговельному центрі на Миколаївщині: з'явилися подробиціІнші регіони
Зарплати українців зросли до небачених сум: де платять більше
Зарплати українців зросли до небачених сум: де платять більшеЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти