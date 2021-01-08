Вакцина від COVID-19 може стати добровільно-примусовою. Які умови

В Україні є кілька законів, в яких йдеться про те, коли вакцинація обов'язкова

2021 ознаменується початком боротьби з коронавірусом. Країни світу активно розгортають вакцинацію населення від COVID-19.

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Але паралельно будуть рости антивакцинаторські настрої. Їх будуть підживлювати теорії змов, нові повідомлення про смерті після щеплення, навіть якщо вони не будуть пов'язані з вакциною.

Тому вакцинація стане справжнім викликом для будь-якої держави. Наприклад, за даними опитування 40% українців не готові вакцинуватися.

Які важелі є у держави, щоб люди йшли щеплюватися, розбирався сайт "Сьогодні".

Як від вакцини будуть залежати подорожі в 2021-му?

Через пандемію багато країн закрили кордони для туристів. Але вакцина від COVID-19 може стати перепусткою для мандрівників у 2021-му.

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Уряди й авіакомпанії можуть почати вимагати від мандрівників пройти імунізацію і довести це за допомогою нової форми цифрової документації, паспортом вакцини.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже розробляє цифровий паспорт вакцини COVID-19 для мандрівників.

Це застосунок, в якому можна буде перевірити вимоги в'їзду в країну і внести сертифікат про вакцинацію. Ба більше, лабораторії самі зможуть надсилати через додаток свідоцтво про щеплення, повідомляють на сайті асоціації.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

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Деякі країни й зараз просять перед приїздом зробити щеплення від певного інфекційного захворювання. Наприклад, в Танзанії рекомендують зробити щеплення від жовтої лихоманки, те ж саме в Домінікані. Але чи буде вакцина від коронавірусу обов'язковою?

"Зараз жодна країна не висуває вакцинацію як вимогу, а скоріше рекомендує зробити щеплення. Немає такого, що людину не пустять в країну через відсутність вакцинації. Наразі строгих правил немає", – каже Вікторія Лонська, керівник одного з офісів туристичної компанії "Поїхали з нами".

Виходячи з того, що Європа так і не відкрила кордони для туристів, то ймовірно деякі країни ЄС відкриються для тих, хто покаже довідку про вакцинацію, передбачає Лонська. Це буде на відразу. Мандрівникам слід очікувати пред'явлення доказів імунізації, щойно вакцина стане доступною для більшості людей.

"Тривають обговорення, що в Європі низка країн буде вимагати довідку про вакцинацію для туристів. Такий результат можливий, оскільки низка авіакомпаній заявила, що в 2021 році не братимуть на борт літака пасажирів, у яких немає вакцинації. Але оскільки вакцина для багатьох ще недоступна, то навряд чи нові правила введуть на початку року, а найімовірніше до кінця року", – говорить Вікторія Лонська.

Чи можуть в Україні примусити вакцинуватися?

В Україні є кілька законів, в яких йдеться про вакцинацію, каже Сергій Головко, адвокат АТ Credence:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (ст. 10). Згідно із законом, кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення .

Однак в цьому ж законі, в статті 43, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення. Виняток може бути тільки в разі прямої загрози життю, як, наприклад, у випадках сказу, коли щеплення робиться незалежно від волі пацієнта.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя" передбачають обов'язковість щеплень від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та кору.

"При цьому обов'язковим профілактичним щепленням підлягають деякі категорії працівників виробництв та установ, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекцій. Відмова від щеплення в цьому випадку може бути підставою для недопуску до виконання певних видів робіт", – пояснює Сергій Головко.

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" окремо говорить про можливість проведення обов'язкових щеплень в разі поширення особливо небезпечних інфекцій на певних територіях . Однак для застосування цих положень мають прийматися додаткові підзаконні нормативні акти.

У ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", сказано, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

"Це, напевно, єдина діюча норма прямого застосування, яка призводить до конкретного позбавлення певних прав осіб з підстав нездійснення ними обов'язкових щеплень через особисту відмову. З цього питання Верховний Суд ухвалив знакове рішення, де сказано, що якщо індивідуальний інтерес протиставляється інтересу суспільства, то перевага має загальне благо на безпеку та охорону здоров'я", – додає Сергій Головко.

В Україні зараз немає обмежень на перетин кордону в залежності від наявності чи відсутності певних щеплень, зазначає адвокат. На міжнародному рівні обговорюється прийняття певного стандарту підтвердження наявності щеплень від COVID -19 для тих, хто перетинає кордони європейських країн. Подібні обговорення ведуться також у США. В Україні зареєстровано кілька законопроєктів про посилення відповідальності за недотримання законодавства про вакцинацію, проте жоден з них не дійшов до розгляду.

На що може піти держава, щоб вакцинувати людей?

Вакцинація може стати найзручнішим і простим варіантом. Наприклад, вакциновані отримують швидкий доступ до подорожей, можуть вільно ходити в кафе, ресторани, кіно. А ті, хто відмовляється від вакцинації – мусить регулярно здавати ПЛР-тест і відслідковуватися як ймовірна контактна особа у спеціальному додатку. Таким чином може бути налагоджена система мотивації вакцинуватися.

"Має бути налагоджена система, яка б враховувала базові права, водночас стимулювала вакцинуватися. Наприклад, якщо говорити про подорожі, то має бути "зелений" і "червоний" коридор. Тобто, вакцинований вільно перетинає кордон, а невакцинований мусить здавати ПЛР-тест при перетині кордону, надавати довідку, повідомляти куди він їде і де буде залишатися на самоізоляції, а також проходити ПЛР-тест через кілька днів після приїзду. Коли будуть зелені та червоні коридори, то людям буде простіше вакцинуватися, ніж сидіти на самоізоляції і здавати двічі ПЛР-тест", – говорить Вадим Арістов.

Те ж саме може працювати в установах, де високий ризик інфікування – фітнес-центри, ресторани, кафе, дискотеки, нічні клуби, кінотеатри та театри.

Ці місця мусять мати два коридори – "червоний" і "зелений". При вході людину сканує QR-код, відзначаючи, що він тут був у певний час. Коли знаходять хворого, то автоматично всім контактним розсилається повідомлення про те, що вони мусять самоізолюватися. Відповідно, люди будуть розуміти, що без вакцини – це ризик бути в самоізоляції.

Така система відстеження з початку пандемії працює в багатьох країнах: у Південній Кореї, Японії, Німеччині, Польщі та ін.

"В Україні система відстеження контактів досі не працює. Все тримається на чесному слові. У нас досі немає Санітарно-епідеміологічної служби", – зауважує Арістов.

Але тим менш, вакцинація має бути добровільною. Так зараз у всіх країнах, які розгорнули імунізації від коронавірусу.

Єдине, держава може дозволити роботодавцям вимагати вакцинуватися, щоб ходити на роботу.

"У США роботодавець може попросити працівника вакцинуватися інакше – звільнення. В Україні теоретично можуть таке дозволити. Для великого підприємства мати співробітника, який може заразити сотні інших – це небезпечно як для колективу, так і для клієнтів компанії. Швидше ця зона може бути порушена, ніж загальний примус", – додає Арістов.

Нагадаємо, Україна очікує додатково 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписали контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech. Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в межах ініціативи COVAX у березні в Україні буде поставлено 8 млн доз вакцин, Перший транш очікується в обсязі 1,2 млн доз.

МОЗ сподівається в лютому отримати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 і почати масштабну вакцинацію медиків та військовослужбовців в зоні ООС.

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