Вакцина от COVID-19 может стать добровольно-принудительной. Какие условия

В Украине есть несколько законов, в которых говорится, когда вакцинация обязательна

2021 год ознаменуется началом борьбы с коронавирусом. Страны мира активно разворачивают вакцинацию населения от COVID-19.

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Но паралельно будут расти антивакцинаторские настроения. Их будут подпитывать теории заговоров, новые сообщения о смертях после прививки, даже если они не будут связаны с вакциной.

Поэтому вакцинация станет настоящим вызовом для любого государства. Например, по данным опроса 40% украинцев не готовы вакцинироваться.

Какие рычаги есть у государства, чтобы люди шли прививаться, разбирался сайт "Сегодня".

Как от вакцины будут зависеть путешествия в 2021-м?

Из-за пандемии многие страны закрыли границы для туристов. Но вакцина от COVID-19 может стать пропуском для путешественников в 2021-м.

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Правительства и авиакомпании могут начать требовать от путешественников пройти иммунизацию и доказать это с помощью новой формы цифровой документации, паспортом вакцины.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже разрабатывает цифровой паспорт вакцины COVID-19 для путешественников.

Это приложение, в котором можно будет проверить требования въезда в страну и внести сертификат о вакцинации. Более того, лаборатории сами смогут присылать через приложение свидетельство о прививке, сообщают на сайте ассоциации.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

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Некоторые страны и сейчас просят перед приездом привиться от какого-то инфекционного заболевания. Например, в Танзании рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки, то же самое в Доминикане. Но будет ли вакцина от коронавируса обязательной?

"Сейчас ни одна страна не выдвигает вакцинацию как требование, а скорее рекомендует сделать прививку. Нет такого, что человека не пустят в страну из-за отсутствия вакцинации. На данный момент строгих правил нет", – говорит Виктория Лонская, руководитель одного из офисов туристической компании "Поехали с нами".

Исходя из того, что Европа так и не открыла границы для туристов, то возможно некоторые страны ЕС откроются для тех, кто покажет справку о вакцинации, предполагает Лонская. Это будет на сразу. Путешественникам следует ожидать предъявления доказательств иммунизации, как только вакцина станет доступной для большинства людей.

"Идут обсуждения, что в Европе ряд стран будут требовать справку о вакцинации для туристов. Такой исход возможен, поскольку ряд авиакомпаний заявили, что в 2021 году не будут принимать на борт самолета пассажиров, у которых нет вакцинации. Но поскольку вакцина для многих еще недоступна, то вряд ли новые правила введут в начале года, а скорее к концу года",- говорит Виктория Лонская.

Могут ли в Украине принудить вакцинироваться?

В Украине есть несколько законов, в которых идет речь о вакцинации, говорит Сергей Головко, адвокат АО Credence:

Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" (ст. 10). По закону, каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки .

Однако в этом же законе, в статье 43, говорится о том, что пациент должен дать согласие на любую медпомощь, в том числе и на прививание. Исключение может быть только в случае прямой угрозы жизни, как, например, в случаях бешенства, когда прививка делается независимо от воли пациента.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Законы Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия" предусматривают обязательность прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

"При этом обязательным профилактическим прививкам подлежат некоторые категории работников производств и учреждений, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространения ими инфекций. Отказ от прививки в этом случае может быть основанием для недопуска к выполнению определенных видов работ", – поясняет Сергей Головко.

Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" отдельно говорит о возможности проведения обязательных прививок в случае распространения особо опасных инфекций на определенных территориях . Однако для применения этих положений должны приниматься дополнительные подзаконные нормативные акты.

В ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", сказано, что детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

"Это, наверное, единственная действующая норма прямого применения, которая приводит к конкретному лишения определенных прав лиц по основаниям неосуществления ими обязательных прививок из-за личного отказа. По этому вопросу Верховный Суд принял знаковое решение, где сказано, что если индивидуальный интерес противопоставляется интересу общества, то преимущество имеет общее благо на безопасность и охрану здоровья", – добавляет Сергей Головко.

В Украине сейчас нет ограничений на пересечение границы в зависимости от наличия или отсутствия определенных прививок, отмечает адвокат. На международном уровне обсуждается принятие определенного стандарта подтверждения наличия прививок от COVID -19 для тех, кто пересекает границы европейских стран. Подобные обсуждения ведутся и в США. В Украине зарегистрировано несколько законопроектов об усилении ответственности за несоблюдение законодательства о вакцинации, однако ни один из них не дошел до рассмотрения.

На что может пойти государство, чтобы вакцинировать людей?

Вакцинация может стать самым удобным и простым вариантом. Например, вакцинированные получают быстрый доступ к путешествиям, могут свободно ходить в кафе, рестораны, кино. А те, кто отказывается от вакцинации – должен регулярно сдавать ПЦР-тест и отслеживаться как возможное контактное лицо в специальном приложении. Таким образом может быть налажена система мотивации вакцинироваться.

"Должна быть налажена система, которая бы учитывала базовые права, при этом стимулировала вакцинироваться. Например, если говорить о путешествиях, то должен быть "зеленый" и "красный" коридор. То есть, вакцинированный свободно пересекает границу, а невакцинированный должен сдавать ПЦР-тест при пересечении границы, предоставлять справку, сообщать куда он едет и где будет оставаться на самоизоляции, а также проходить ПЦР-тест через несколько дней после приезда. Когда будут зеленые и красные коридоры, то людям будет проще вакцинироваться, чем сидеть на самоизоляции и сдавать два раза ПЦР-тест", – говорит Вадим Аристов.

То же самое может работать в учреждениях, где высокий риск инфицирования – фитнес-центры, рестораны, кафе, дискотеки, ночные клубы, кинотеатры и театры.

Эти места должны иметь два коридора – "красный" и "зеленый". При входе человек сканирует QR-код, отмечаясь, что он здесь был в определенное время. Когда находят больного, то автоматически всем контактным рассылается сообщение о том, что они должны самоизолироваться. Соответственно, люди будут понимать, что без вакцины – это риск быть в самоизоляции.

Такая система отслеживания с начала пандемии работает во многих странах: в Южной Корее, Японии, Германии, Польше и др.

"В Украине система отслеживания контактов до сих пор не работает. Все держится на честном слове. У нас до сих пор нет Санитарно-эпидемиологической службы", – замечает Аристов.

Но тем менее, вакцинация должна быть добровольной. Так сейчас во всех странах, которые развернули иммунизации от коронавируса.

Единственное, государство может разрешить работодателям требовать вакцинироваться, чтобы ходить на работу.

"В США работодатель может попросить работника вакцинироваться иначе – увольнение. В Украине теоретически могут такое разрешить. Для большого предприятия иметь сотрудника, который может заразить сотни других – это опасно как для коллектива, так и для клиентов компании. Скорее эта зона может быть затронута, чем общее принуждение", – добавляет Аристов.

Напомним, Украина ожидает дополнительно 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках инициативы COVAX в марте в Украину будет поставлено 8 млн доз вакцин, первый транш ожидается в объеме 1,2 млн доз.

Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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