Вибори у Броварах: банер з агітацією та підкуп виборців (фото)

Сьогодні у Броварах, де повторно обирають депутатів міськради та мера, поліція зафіксувала ознаки "сітки" – підкупу виборців.
Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".
Правопорушення на дільниці № 232 (вул. Гагаріна, 6):
- Жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася та позначала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою.
- Тут же затримали громадянина, який фотографував свій бюлетень. За адресою чоловіка прописано 36 виборців.
Факти фотографування бюлетенів зафіксували ще на трьох дільницях – 233-й, 193-й і 213-й.
- Згодом поліція затримала ще одного чоловіка, який фотографував бюлетень. Він відмовився давати телефон правоохоронцям і вимагав приїзду слідчо-оперативної групи. Коли група приїхала, то в його телефоні фото вже не виявила.
- На цій же дільниці скриньки не опломбували. Голова комісії пояснила, що вони нібито випадково замкнули пластикові пломби в сейфі, коли пломбували урни паперовими наклейками з печатками.
- На дільниці просто над столами, де видають бюлетені, висить банер з ознаками агітації. На цьому банері яскраво виділене слово "Єднає" (чинний мер балотується від партії "Єдність Ігоря Сапожка" і веде свою команду).
Раніше Київський окружний адміністративний суд скасував результати місцевих виборів у Броварах.
Нагадаємо, у Броварах на виборчій дільниці порушили таємницю голосування – на бюлетенях проставили номери, як на контрольних талонах.
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