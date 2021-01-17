Выборы в Броварах: баннер с агитацией и подкуп избирателей (фото)

На повторных выборах в Броварах снова зафиксировали нарушения

Фото: Сергій Огородник, Рух ЧЕСНО

Сегодня в Броварах, где повторно выбирают депутатов горсовета и мэра, полиция зафиксировала признаки "сетки" – подкупа избирателей.

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Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Правонарушения на участке № 232 (ул. Гагарина, 6):

Женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой.

На этом же участке задержали гражданина, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужчины прописано 36 избирателей.

Факты фотографирования бюллетеней зафиксировали еще на трех участках – 233-м, 193-м и 213-м.

Впоследствии полиция задержала еще одного мужчину, который фотографировал бюллетень. Он отказался давать телефон правоохранителям и требовал приезда следственно-оперативной группы. Когда группа приехала, то в его телефоне фото уже не обнаружила.

На этом же участке урны не опломбировали. Председатель комиссии объяснила, что они якобы случайно заперли пластиковые пломбы в сейфе, когда пломбировали урны бумажными наклейками с печатями.

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На участке прямо над столами, где выдают бюллетени, висит баннер с признаками агитации. На этом баннере ярко выделенное слово "Єднає" (действующий мэр баллотируется от партии "Единство Игоря Сапожко" и ведет свою команду).

Ранее Киевский окружной административный суд отменил результаты местных выборов в Броварах.

Напомним, в Броварах на избирательном участке нарушили тайну голосования – на бюллетенях проставили номера, как на контрольных талонах.

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