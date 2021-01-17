Выборы в Броварах: баннер с агитацией и подкуп избирателей (фото)

Сегодня в Броварах, где повторно выбирают депутатов горсовета и мэра, полиция зафиксировала признаки "сетки" – подкупа избирателей.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".
Правонарушения на участке № 232 (ул. Гагарина, 6):
- Женщина оставалась длительное время на участке, здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой.
- На этом же участке задержали гражданина, который фотографировал свой бюллетень. По адресу мужчины прописано 36 избирателей.
Факты фотографирования бюллетеней зафиксировали еще на трех участках – 233-м, 193-м и 213-м.
- Впоследствии полиция задержала еще одного мужчину, который фотографировал бюллетень. Он отказался давать телефон правоохранителям и требовал приезда следственно-оперативной группы. Когда группа приехала, то в его телефоне фото уже не обнаружила.
- На этом же участке урны не опломбировали. Председатель комиссии объяснила, что они якобы случайно заперли пластиковые пломбы в сейфе, когда пломбировали урны бумажными наклейками с печатями.
- На участке прямо над столами, где выдают бюллетени, висит баннер с признаками агитации. На этом баннере ярко выделенное слово "Єднає" (действующий мэр баллотируется от партии "Единство Игоря Сапожко" и ведет свою команду).
Ранее Киевский окружной административный суд отменил результаты местных выборов в Броварах.
Напомним, в Броварах на избирательном участке нарушили тайну голосования – на бюллетенях проставили номера, как на контрольных талонах.
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