"Юліна тисяча". Економічна криза. Доллар по 8. ЗНО. 2008 рік в історії

2008-й – неднозначний, складний і показовий для Незалежної України рік! Що він дав і чого позбавив кожного з нас

13 років тому намагалися зламати "блат" в інститутах і роздавали гроші від Тимошенко. Колаж: "Сьогодні"

По тисячі гривень вкладникам Ощадбанку на початку року і фінансова криза для України і всього світу наприкінці. 2008-й – неднозначний, складний і показовий для Незалежної України рік! Що він дав і чого позбавив кожного з нас.

Кілька сторінок, а для когось – як усе життя. У 2008-му – країною пройшлися чутки: вкладникам Ощадбанку СРСР видаватимуть компенсацію за старі депозити – по тисячі гривень. Рішення ухвалив уряд Тимошенко, тож виплати охрестили "Юліною тисячею". Українці кинулись шукати по шухлядах свої ощадні книжки.

"Зараз, панове, я вам покажу: ось моя любима. Як ми колись дорожили. Відкладали на світлий день",– каже Василь Цинко.

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Із нею пан Василь майже не розлучається, гортає по кілька разів на місяць і береже понад 30 років. На його книжці колись лежало то 4, то 10 тисяч рублів. Мріяв про машину і кольоровий телевізор "Електрон".

"От не було тєлєвізора. Це було 74-й здається рік. Електрон новий тоді вийшов. То були дорогі кошти",– розповів Василь Цинко.

Компенсацію у 2008-му попросили понад 12 мільйонів українців, але так звану "Юліну тисячу" встигла отримати лише половина з них.

От тільки вже за пів року до України докотилася світова економічна криза. Звичний курс долара по 5 – за рік злетів до восьми. За ним потягнулися й ціни у гривнях. А ті, хто взяв кредит у доларах – опинились у валютній пастці.

Мільйон долларів готівкою і ще два у гривні

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Але кошти знецінились і зникли не у всіх. Ігор Зварич – суддя зі Львова – наколядував собі мільйони.

Під час обшуків у кабінетах і квартирі служителя феміди та його заступників – правоохоронці знайшли мільйон доларів готівкою і ще два – у гривнях. Зрештою Зварича відправили за ґрати на 10 років. Утім, він вийшов на волю раніше – у 2016-ому.

Європейський досвід

Ліквідувати корупцію взялися й у вітчизняних вишах. Саме у 2008-му наша країна перейняла Європейський досвід – запровадила обов’язкове тестування – ЗНО. Аби талановиті абітурієнти змогли вступити до вишу не за "кабана" за блатом, а завдяки знанням.

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Завдяки анонімному тестуванню сотні тисяч дітей із незаможних сімей змогли вступити на бюджет до найкращих університетів України. Анна Меленчук одна із небагатьох, хто здав всі іспити на 200 балів.