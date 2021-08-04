Захоплення Кабміну ветераном АТО: з'явилося відео і нові подробиці затримання

МВС опублікувало відео із затриманням в Кабміні атошника з гранатою Володимира Прохнича, який здався поліції після переговорів зі своїм товаришем

З’явилося відео, як затримували Володимира Прохнича / колаж "Сьогодні"

Міністерство внутрішніх справ опублікувало оперативне відео, на якому видно, як відбувалося затримання ветерана АТО Володимира Прохнича, який 4 серпня увірвався з гранатою в будівлю Кабінету міністрів України.

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Крім того глава МВС Денис Монастирський розкрив деякі подробиці події і операції.

На опублікованому відео видно, як співробітники КОРД входять у будівлю Кабміну і піднімаються сходаvb. Потім тими ж сходами спускається один з кордівців уже із затриманим Прохничем. Також їх супроводжує депутат Бучанської міськради і товариш затриманого Василь Олексюк, який і умовив його здатися.

Глава МВС Денис Монастирський подякував усім співробітникам поліції, ДСНС, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у спецоперації.

"Окрема подяка товаришу правопорушника – Василю, який зробив все для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", – підкреслив він.

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Монастирський уточнив, що правопорушник здався поліції саме після переговорів зі своїм товаришем. Далі слідство з'ясує всі обставини подій.

Міністр додав, що граната в руках Прохнича була бойовою і в разі підриву могли загинути і травмуватися люди.

"Під час слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду", – зазначив Монастирський.

Що сталося

Події зі спробою захоплення Кабміну в середу, 4 серпня, розвивалися наступним чином: