Зеленський розповів про вступ України до ЄС, а кількість загиблих у Краматорську зросла – головні новини за ніч

Президент вірить, що вступ України до Євросоюзу відбудеться дуже швидко, а в момент обстрілу на залізничному вокзалі знаходилися тисячі краматорців

Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн, а обстріл у Краматорську стався 8 квітня. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

ЄС ввів санкції проти 217 росіян та 18 компаній РФ

Рада ЄС прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних та 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію РФ проти України. До 217 перелічених осіб входять високопоставлені кремлівські чиновники, олігархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.

Реклама

МВФ погодив відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позичок на допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

Зеленський розповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС

Лише кілька місяців відокремлює Україну від початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації та всього світу.

Реклама

Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі окупанти утримують 8 автобусів для евакуації – Верещук

В Мелітополі вже добу окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ведемо переговори, щоб ці автобуси повернули, і згідно з домовленостями можна було провести евакуацію місцевих жителів", – повідомила Верещук.

Кулеба закликав позбавити РФ членства в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба закликав створити відповідну процедуру та виключити РФ з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Реклама

"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі основи Гельсінського Заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо ОБСЄ не має відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру і видалити РФ", – пише Кулеба.

Кулеба вважає, що членство РФ в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі. Колаж "Сьогодні"

Число загиблих через ракетний обстріл у Краматорську зросло до 52

До 52 людей доросла кількість загиблих через ракетний обстріл вокзалу в Краматорську . Також ще 109 українців поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.