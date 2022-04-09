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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський розповів про вступ України до ЄС, а кількість загиблих у Краматорську зросла – головні новини за ніч

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9 квітня, 06:00
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Президент вірить, що вступ України до Євросоюзу відбудеться дуже швидко, а в момент обстрілу на залізничному вокзалі знаходилися тисячі краматорців
Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн, а обстріл у Краматорську стався 8 квітня. Колаж "Сьогодні"
Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн, а обстріл у Краматорську стався 8 квітня. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

ЄС ввів санкції проти 217 росіян та 18 компаній РФ

Рада ЄС прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних та 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію РФ проти України. До 217 перелічених осіб входять високопоставлені кремлівські чиновники, олігархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.

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МВФ погодив відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позичок на допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"
У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позичок на допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

Зеленський розповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС

Лише кілька місяців відокремлює Україну від початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації та всього світу.

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Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Україна швидко відповість на запитання, які отримала від Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі окупанти утримують 8 автобусів для евакуації – Верещук

В Мелітополі вже добу окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ведемо переговори, щоб ці автобуси повернули, і згідно з домовленостями можна було провести евакуацію місцевих жителів", – повідомила Верещук.

Кулеба закликав позбавити РФ членства в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба закликав створити відповідну процедуру та виключити РФ з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі основи Гельсінського Заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо ОБСЄ не має відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру і видалити РФ", – пише Кулеба.

Кулеба вважає, що членство РФ в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі. Колаж "Сьогодні"
Кулеба вважає, що членство РФ в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі. Колаж "Сьогодні"

Число загиблих через ракетний обстріл у Краматорську зросло до 52

До 52 людей доросла кількість загиблих через ракетний обстріл вокзалу в Краматорську . Також ще 109 українців поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Сьогодні весь світ ще раз побачив справжнє обличчя Росії, коли її армія цинічно обстріляла залізничний вокзал, де тисячі краматорців чекали на евакуацію", – йдеться в повідомленні.

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Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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