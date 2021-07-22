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Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО

22 липня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави підписав закон, в якому визначені категорії громадян та підстави для перетину лінії розмежування

Пункт пропуску на Донбасі

Пункт пропуску на Донбасі / Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Тепер громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не штрафуватимуть у період дії карантину або під час блокування діяльності КПВВ за порушення порядку в'їзду-виїзду. Зокрема, мова йде про:

  • повернення до місця проживання громадян України та членів їх сімей;
  • возз'єднання сім'ї;
  • важкої хвороби, смерті близьких родичів;
  • покупки ліків або проходження лікування;
  • виїзд з тимчасово окупованої території України особи з документами, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в іншій державі;
  • перетин КПВВ дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків для оформлення дитині документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України;
  • необхідності прийняття спадщини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше одного раза на місяць.

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