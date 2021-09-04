Жертв могло бути більше. Подробиці смертельної ДТП з фурою у Львівській області (відео)

У Львові рятують двох дівчаток, які постраждали в смертельній аварії з фурою в місті Рудки. В якому стані діти та інші подробиці аварії дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Олександра Стасишин.
В якому стані діти?
Дівчатка, 10-ти і 15-ти років, отримали численні переломи і травми, адже опинилися під завалами продуктового магазину, в який врізалася вантажівка. У той день 10-річна Таня разом з татом поверталися з першого заняття з музики. Сьогодні дівчинка в реанімації, а її батько загинув в ДТП.
Рідна сестра дівчинки Олена з жахом згадує день аварії.
"Побачила в фейсбуці повідомлення, почала дзвонити до тата і до сестри, тому що вони поїхали в музичну школу, я не додзвонилися ні до тата, ні до сестри. Пізніше мені передзвонила поліція", – розповіла вона.
Друга потерпіла, 15-річна Настя, теж у важкому стані, але у свідомості. В той день дівчинка поверталася з пошти, розповідає її бабуся.
"Побачила велику вантажівку, далі – темрява. Прокинулась вже в кареті швидкої допомоги. Моменту зіткнення вона не пам'ятає, вона навіть не знає чому вона в лікарні", – розповіла нам Марія Гавел, бабуся постраждалої.
Які травми отримали діти?
Дівчат ще ввечері перевезли з районної лікарні до Львова. Дві бригади медиків оперували їх півночі, щоб зберегти дітям життя. В обох черепно-мозкові травми.
"Одна з множинними переломами кісток тазу і нижніх кінцівок і на жаль проведена ампутації нижньої кінцівки. Друга дівчинка з великою в поперековому відділі раною до 60 см", – розповів нам Федір Осим, заступник головного лікаря Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Жертв могло бути більше
Нагадаємо, страшна аварія в місті Рудки на Львівщині сталася напередодні. Тоді водій вантажівки, який віз щебінь, не впорався з керуванням, влетів в електропору, виїхав на тротуар і протаранив магазин.
36-річний водій фури загинув на місці. Також загинули двоє перехожих – 47-річний батько Тані і його ровесниця – медсестра місцевої лікарні, яка поверталася зі зміни.
За словами власниці магазину, в який врізалася фура, жертв ДТП могло бути більше. Вона і її мати дивом вціліли, адже жінка вийшла з магазину на кілька хвилин, а повернулася в руїни.
"Я приходжу, тут така темрява дим, але мама жива, вийшла сама. Це щастя від Бога, що він порожній їхав, напевно, тому зніс би повністю всю забудову", – розповіла Уляна.
Причини ДТП
На якій швидкості їхала вантажівка зі щебенем, зараз з'ясовують експерти, але на місці аварії досі видно гальмівний шлях машини.
Зараз у поліції є дві версії:
- у вантажівки відмовили гальма. За словами очевидців, водій сигналив весь час, як тільки в'їхав в місто;
- перевищення швидкості. Місцеві розповідають, що тут щомісяця трапляються аварії.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
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