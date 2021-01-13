Apple может удалить Telegram с вашего устройства? Мы проверили слухи

В Сети публикуют инструкцию по защите приложения

В Сети активно пишут, что на волне скандала вокруг Telegram и сторонников президента США Дональда Трампа, Apple может удалит приложение из AppStore и устройств пользователей.

Реклама

Сайт "Сегодня" разобрался, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Несколько дней назад СМИ написали, что сторонники президента Трампа начали активно скачивать Telegram после того, как в него "переехал" сам политик. В итоге приложение стало вторым по скачиваемости в США.

После этого в Сети появились слухи, что компания Apple может удалить мессенджер из AppStore и даже с устройств владельцев своей техники.

А некоторые Telegram-каналы опубликовали видеоинструкцию, "как не потерять приложение со своего iPhone или iPad".

Видео: Telegram

И что, это правда?

Реклама

Видимо, нет. Telegram-канал "Код Дурова" опубликовал аргументы, почему опубликованная инструкция не состоятельна:

пункт в настройках конфиденциальности iOS запрещает удалять приложение самому пользователю, а не Apple;

инструкция связана с родительским режимом и направлена для управления устройств детей;

уже установленную программу компания не может удалить, по крайней мере, ранее таких прецедентов не было;

если приложение было скачано ранее, оно будет доступно в разделе "покупки" до тех пор, пока Apple не удалит аккаунт разработчика Telegram, что крайне маловероятно. Не смогут установить мессенджер только новые пользователи.

Напомним, ранее создатель мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров назвал 7 причин, по которым пользователи iPhone должны быть недовольны политикой App Store.

Дуров не впервые критикует работу Apple. Недавно, например, он разнес в пух и прах новый iPhone, назвав его "невероятно неуклюжим приспособлением".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама