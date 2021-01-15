Бесплатную вакцину от COVID-19 получат 50% украинцев: а как быть остальным?

Почти половина украинцев не получат вакцину от коронавируса – ее придется покупать самостоятельно. Однако частные клиники не знают, получат ли ее вообще

Половине украинцев вакцина от COVID-19 не положена. Минздрав утвердил категории населения, которых провакцинируют бесплатно. Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать вакцину самостоятельно.

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А вот можно ли будет купить вакцину и вакцинироваться за свой счет, разбирался сайт "Сегодня".

Кого будут прививать бесплатно?

Исследования показывают, что для коллективного иммунитета и снижения уровня распространения инфекции, смертности вакцину должны получить от 60 до 80% населения.

Однако, по плану Минздрава, только половина украинцев получат вакцину от COVID-19 – около 20 млн человек. Прививание будет добровольном.

Реклама / Фото: Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Это девять групп населения:

медработники - 402,1 тыс. чел. военнослужащие Операции объединенных сил – 41 тыс. чел. социальные работники – 156,8 тыс. чел. Реклама персонал и люди, которые находятся в интернатах, домах для престарелых и т.д. – 136,3 тыс. чел. люди старше 60 лет - 9,97 млн чел. работники образования – 1,4 млн чел. спасатели, полиция, Нацгвардия, СБУ, МВД, военнослужащие ВСУ - 570,7 тыс. работники тюрем и заключенные - 65,8 тыс. чел. Реклама люди с хроническими заболеваниями – 6,3 млн чел.

Еще 1,7 млн Минздрав относит к другим группам риска, но не указывает, какие именно.

А когда в Украине начнется вакцинация?

Страны ЕС уже начали массовую вакцинацию. Украина только планирует. Пока Минздрав создал Дорожную карту иммунизации против COVID-19.

В ведомстве выделяют четыре этапа, как будут прививать украинцев.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время – это зависит от поставок вакцины", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав утвердил 4 этапа вакцинации населения:

январь-апрель 2021 - люди с самым высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19; апрель-июнь 2021 - лица с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; сентябрь 2021 – март 2022 – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Можно ли будет купить вакцину от COVID-19 тем, кто не вошел в план Минздрава?

Компании, которые будут поставлять в Украину вакцину, сами просят делать и поставки для коммерческого рынка, сказал Владимир Зеленский, во время интервью "Фокусу":

"Мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок".

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко тоже говорит, что рассчитывает на частные больницы и уже на днях будет совещание с собственниками крупных частных клиник по всей стране.

"Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная по факту – огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", – сказал Ляшко.

Но частные клиники не так уверены, что вскоре смогут начать вакцинировать от COVID-19. Дело в том, что они не могут самостоятельно закупать вакцину – ее заказывает государство. Частным клиникам вакцины страна может продать по остаточному принципу, рассказали в сети клиник "Добробут". Поэтому вакцина в частных клиниках может появиться значительно позже, чем у государственных. Тем более поставлять вакцину будут небольшими партиями. И сразу надо будет вакцинировать тех, кто попадает в приоритетные группы для вакцинации.

"В Украине даже не налажена логистика поставки вакцины в страну. Поэтому говорить о том, что вакцина может появиться в частных клиниках", – добавили в "Добробуте".

Сколько будет стоить вакцина?

Частные клиники пока не берутся прогнозировать стоимость вакцины. Однако уже есть цены на вакцины от производителей – в нее не включены расходы на транспортировку и наценка медицинских центров.

Самая дешевая – вакцина от "Астра Зенека" – будет стоить 112 грн. К слову, в компании заявили, что на время пандемии будут продавать вакцину по себестоимости, без своей наценки.

Американо-немецкий препарат Pfizer – дороже, по 562 грн за ампулу. Самая дорогая на рынке – американская Moderna – 927 грн за одну дозу.

По данным опроса, который в конце ноября провела социологическая группа "Рейтинг",40% украинцев не хотят делать прививку от COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной, 55% выразили мнение, что им трудно ответить.

А если за вакцину придется заплатить, то уже 57% респондентов откажутся от прививки.

Примечательно, что сторонников бесплатного прививки от COVID-19 больше среди людей старшего возраста, а также жителей сел, а платную вакцинацию поддерживают, в основном, молодежь и жители Киева.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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