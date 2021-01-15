Безкоштовну вакцину від COVID-19 отримають 50% українців: а як бути решті?

Майже половина українців не отримають вакцину від коронавірусу – її доведеться купувати самостійно. Однак приватні клініки не знають, чи отримають її взагалі

Половині українців вакцина від COVID-19 не призначена. МОЗ затвердило категорії населення, яких провакцинують безкоштовно. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати вакцину самостійно.

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А ось чи можна буде купити вакцину і вакцинуватися за свій рахунок, розбирався сайт "Сьогодні".

Кому робитимуть щеплення безкоштовно?

Дослідження показують, що для колективного імунітету і зниження рівня поширення інфекції, смертності вакцину повинні отримати від 60 до 80% населення.

Однак, за планом МОЗ, тільки половина українців отримають вакцину від COVID-19 – близько 20 млн осіб. Щеплення буде добровільним.

Реклама / Фото: Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Це дев'ять груп населення:

Медпрацівники – 402,1 тис. осіб. Військовослужбовці Операції об'єднаних сил – 41 тис. осіб. Соціальні працівники – 156,8 тис. осіб. Реклама Персонал і люди, які перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку і т.д. – 136,3 тис. осіб. Люди старше 60 років – 9,97 млн осіб. Освітяни – 1,4 млн осіб. Рятувальники, поліція, Нацгвардія, СБУ, МВС, військовослужбовці ЗСУ – 570,7 тис. осіб. Працівники в'язниць і ув'язнені – 65,8 тис. осіб. Реклама Люди з хронічними захворюваннями – 6,3 млн осіб.

Ще 1,7 млн МОЗ відносить до інших груп ризику, але не вказує, які саме.

А коли в Україні почнеться вакцинація?

Країни ЄС вже почали масову вакцинацію. Україна тільки планує. Поки МОЗ створило Дорожню карту імунізації проти COVID-19.

У відомстві поділяють на чотири етапи, як робитимуть щеплення українцям.

"Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час – це залежить від поставок вакцини", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

МОЗ затвердило 4 етапи вакцинації населення:

Січень-квітень 2021 – люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19; Квітень-червень 2021 – особи з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; Червень-вересень 2021 – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави; Вересень 2021-березень 2022 – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

Чи можна буде купити вакцину від COVID-19 тим, хто не увійшов до плану МОЗ?

Компанії, які поставлятимуть до України вакцину, самі просять робити і поставки для комерційного ринку, сказав Володимир Зеленський, під час інтерв'ю "Фокусу":

"Ми не блокуватимемо платну вакцинацію. Це не правильно. Потрібно відкривати ринок".

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко теж говорить, що розраховує на приватні лікарні і вже днями буде нарада з власниками великих приватних клінік по всій країні.

"Це буде імунопрофілактика безпрецедентна за фактом – величезна кількість населення має бути охоплено вакцинацією. Без приватних клінік ми це проводитимемо довше. Ми хочемо з ними зараз проговорити всі умови партнерства", – сказав Ляшко.

Але приватні клініки не так впевнені, що незабаром зможуть почати вакцинувати від COVID-19. Справа в тому, що вони не можуть самостійно закуповувати вакцину – її замовляє держава. Приватним клінікам вакцини країна може продати за залишковим принципом, розповіли в мережі клінік "Добробут". Тому вакцина в приватних клініках може з'явитися значно пізніше, ніж у державних. Тим більше постачатимуть вакцину невеликими партіями. І відразу треба буде вакцинувати тих, хто потрапляє до пріоритетних груп для вакцинації.

"В Україні навіть не налагоджена логістика постачання вакцини в країну. Тому не можна говорити про те, що вакцина може з'явитися в приватних клініках", – додали в "Добробуті".

Скільки коштуватиме вакцина?

Приватні клініки поки не беруться прогнозувати вартість вакцини. Однак уже є ціни на вакцини від виробників – в неї не включені витрати на транспортування і націнка медичних центрів.

Найдешевша – вакцина від "Астра Зенека" – коштуватиме 112 грн. До слова, в компанії заявили, що на час пандемії продаватимуть вакцину за собівартістю, без своєї націнки.

Американсько-німецький препарат Pfizer – дорожче, по 562 грн за ампулу. Найдорожча на ринку – американська Moderna – 927 грн за одну дозу.

За даними опитування, яке наприкінці листопада провела соціологічна група "Рейтинг", 40% українців не хочуть робити щеплення від COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, 55% висловили думку, що їм важко відповісти.

А якщо за вакцину доведеться заплатити, то вже 57% респондентів відмовляться від щеплення.

Примітно, що прихильників безкоштовного щеплення від COVID-19 більше серед людей старшого віку, а також жителів сіл, а платну вакцинацію підтримують переважно молодь і жителі Києва.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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