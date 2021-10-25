Безработная модель и "бедный" мэр: ТОП-5 самых скандальных кандидатов на выборах в Раду

Зарплата мэра Золотоноши, который собирается в Раду, превышает доход многих руководителей областных центров и даже Киева

В Украине на двух округах 31 октября пройдут довыборы в Раду. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в это воскресенье, 31 октября, состоятся довыборы в Верховную Раду по двум округам. Выбирать нардепов будут последний раз по старой избирательной системе. Выборы назначены в Херсонской области (округ №184) и Черкасской области (№197) на округах Александра Скичко, который стал главой Черкасской ОГА и Игоря Колыхаева, мэра Херсона.

Сайт "Сегодня" разбирался, какие скандальные кандидаты баллотируются в этот раз.

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В частности, мы собрали истории о кандидатах, которые планируют представлять в Верховной Раде интересы жителей округа в Черкасской области.

Виталий Войцеховский

Мэр Золотоноши, баллотируется от "Слуги народа".

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Виталий Войцеховский. Фото: zolotonosha.ck.ua

скандал №1

Его регистрация кандидатом в нардепы сразу началась с конфликта – после него ЦИК зарегистрировал его полного тезку. В Центризбиркоме сказали, что по законодательству не имеют права отказать мужчине в регистрации, однако мэр Золотоноши пошел в полицию.

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Впоследствии стало известно, что 14 сентября будущий кандидат-двойник изменил имя с Виктора Александровича Шевченко на Виталия Александровича Войцеховского. А уже 20 сентября подал документы в ЦИК. Его подозревают в преднамеренной попытке ввести избирателей в заблуждение (за это можно получить до 7 лет тюрьмы). К тому же Окружной админсуд Киева приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил ЦИК использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября.

скандал №2

За Войцеховского агитирует сам президент. Об этом на прошлой неделе написали ряд СМИ. Дело в том, что 20 октября Владимир Зеленский поехал в Золотоношу, чтобы якобы осмотреть объекты "Большой стройки". Но рядом с ним видели кандидата в нардепы Виталия Войцеховского. Сам президент открещивается – говорил, что визит не связан с предстоящими выборами.

Кстати, Войцеховский регулярно отчитывается на местных сайтах о результатах "Большой стройке". Наблюдатели ОПОРЫ обвиняют его в использовании админресурса в ходе предвыборной гонки.

Владимир Зеленский и Виталий Войцеховский (на заднем плане) в Золотоноше. Фото: ОП

скандал №3

Зарплата больше, чем у мэра Киева. Войцеховский задекларировал 795 000 гривен, которые заработал за прошлый год на посту главы Золотоноше (в среднем – 66 тысяч гривен в месяц ). По данным движения "ЧЕСНО", зарплата мэра города с населением 28 тысяч жителей больше, чем у большинства мэров областных центров и даже больше, чем у мэра столицы. При том, что бюджет Золотоношской общины составляет около 200 млн гривен, а Киева – более 60 миллиардов.

Дмитрий Кухарчук

Еще один скандальный кандидат. Председатель Черкасской областной организации и член политической партии "Национальный корпус". Сейчас находится в СИЗО .

Кухарчук на суде после беспорядков во ОП. Фото: 18000.com.ua

Кухарчук – один из двух участников Нацкорпуса, против которых ведут следствие за драку с правоохранителями во Офисом президента 14 августа. Он вместе с Олегом Довбишом в СИЗО до 28 октября. Далее суд будет решать, оставить их там или изменить меру пресечения.

Несмотря на это ЦИК зарегистрировал Кухарчука кандидатом в нардепы.

Владислав Голуб

Самовыдвиженец, уже пытался пройти в Раду в 2019 году, но проиграл Скичко.

По данным ОПОРЫ, в июне этого года "имиджевыми публикациями" во многих СМИ распространяли результаты социологического опроса, где именно его называли лидером гонки. Местные обозреватели нередко говорят, что для Голуба реванш на этих выборах – дело принципа.

Билборды с Владиславом Голубом. Фото: ОПОРА

На прошлой неделе Голуб обвинил Войцеховского в подкупе избирателей. Правоохранители начали проверку.

"Каждый день со всех районов мне говорят, что собираются списки людей, чтобы платить им... Вчера, по Мошневской ОТГ ездил микроавтобус, люди из которого собирали паспортные данные избирателей. По словам самих людей, обещали 400 грн от Войцеховского. Сегодня в чате одного из общежитий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого скинули сообщения с агитацией за Войцеховского. Указанная цена "одного движения ручкой" – 400 грн " , – написал Голуб в Facebook.

Однако его самого обвиняют в подкупе избирателей. Ренат Нуреев, который работал в избирательном штабе Голуба, обвинил кандидата в невыплате денег. Он также рассказал, что у него есть списки людей, которым кандидат "платит по 400 грн за голос" .



Кстати, по декларации, в гривневом эквиваленте все сбережения и доходы Голуба составили почти 12 млн гривен. Это больше, чем у всех остальных кандидатов.

Юлия Гершун

Бывшая телеведущая и модель. Баллотировалась от партии УДАР в Киевраду в 2020 году. На эти выборы идет как самовыдвиженка.

В 2017 году вела красную дорожку фестиваля Евровидение. Тогда же ведущим фестиваля был нынешний глава Черкасской ОГА – Александр Скичко. После проведения песенного конкурса Гершун, Скичко и третий ведущий – Владимир Остапчук – снялись в эротической фотосессии.

Снимки были в мужском журнале ХХL

Еще один интересный факт – согласо декларации 32-летняя Гершун не заработала за прошлый год ни одной гривны. Зато кандидат задекларировала 239 тысяч долларов наличными и украшения. Среди украшений: часы Rolex, серьги/колье Van Cleef & Arpels, кулон Tiffany&Co. Кандидат также обладает картиной, древней иконой и скульптурой. В то же время, у нее нет недвижимости или автомобилей.

Роман Сущенко

Бывший политзаключенный Кремля, баллотируется от "Европейской солидарности".

Еще с февраля он ездил на округ – посещал праздники, учреждения, общался с общинами и коллективами. Кроме того в определенной степени использовал рекламу в соцсетях, поздравлял с Пасхой и Днем Независимости с билбордов, время от времени появлялся в джинсовых публикациях в СМИ.

Его, как и Войцеховского, в округе представлял президент. Правда предыдущий – Петр Порошенко. Они вместе провели ряд встреч в Черкасской области.

Порошенко призвал поддержать Сущенко на выборах в Раду. Фото: 5 Канал

Интересно, что Сущенко в тройке самых богатых кандидатов на выборы в Раду. У него есть две квартиры в Киеве, гараж и земельный участок на 798 квадратных метров в погребе. Он задекларировал автомобиль MITSUBISHI ASX 2010 года. В прошлом году его семья заработала 334 179 гривен. Среди активов семьи: 240 615 долларов, 37 350 евро и 255 610 гривен. Значительная часть хранится наличными.

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