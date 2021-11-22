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Боевики на Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 13:14
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Оккупанты трижды открыли огонь с начала суток 22 ноября, обстреляв окрестности двух населенных пунктов
На Донбассе ранили украинского военного.
На Донбассе ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение текущих суток, 22 ноября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

  • В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В каком состоянии раненый

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – уточнили в ООС.

Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

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Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомил об этом наемников.

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"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.

Ранее мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.

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