Бойовики на Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Упродовж поточної доби, 22 листопада, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- У напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- У бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У якому стані поранений
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
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"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – уточнили в ООС.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомив про це найманців.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Камишеваха в Луганській областй. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.