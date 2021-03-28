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Боевики за сутки 11 раз обстреляли ВСУ: "жарко" было под Горловкой и Мариуполем

28 марта, 08:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинские военные под Авдеевкой обезвредили беспилотник оккупантов

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

За прошлые сутки, 27 марта, в районе ООС было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумы под Горловкой оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 82-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское боевики обстреляли позиции украинских защитников, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки, оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное – из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино под Мариуполем противник вел обстрел из стрелкового оружия.

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К тому же неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксированы три обстрела со стороны боевиков: вблизи Талаковки и Водяного противник открывал огонь из запрещенных "Минском" минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера и сегодня боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 26 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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Также писалось, что 26 марта в результате обстрела боевиками позиций ВСУ в районе Шумов погибли четверо украинских воинов, еще двое – получили ранения.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс Мариуполь горловка обстрелы Авдеевка минометы Водяное зайцево ООС шумы

Источник: Сегодня

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