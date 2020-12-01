Болеют ли кошки и собаки коронавирусом? Развенчиваем мифы

Ветеринар ответил, стоит ли опасаться за жизнь своих питомцев во время самоизоляции

Болеют ли животные коронавирусом. Многие помнят ужасную историю о датских норках: местные власти приказали фермерам уничтожить более 17 миллионов якобы зараженных коронавирусом зверьков.

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За наших хвостатых и пушистых любимцев мы переживаем не меньше, чем за членов семьи, и при первых симптомах COVID-19 боимся, чтобы они не заразились. Но могут ли домашние животные заразиться вирусом?

"Сегодня" решили развенчать этот миф. Журналист Евгений Назаренко и его девушка вторую неделю болеют коронавирус, поэтому соблюдают самоизоляцию вместе со своим котом Олегом.

"Мы постоянно дома, квартира у нас небольшая. Кот постоянно с нами. И грызет мою руку, например. Никаких пока симптомов COVID-19 у кота не было. Хотя, может, он просто не сказал об этом, потому что он кот", – шутит Евгений.

Он не верит, что Олег может заразиться коронавирусом.

"Никаких подтверждений, что коты болеют, я пока не видел. Да, я слышал, что болеют норки, что их убивают", – признается парень.

Действительно, об ужасных убийствах более 17 миллионов норок в Дании, которые якобы заразились коронавирусом, слышали все.

Видео: Сегодня

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Но почему одни животные болеют, а другие – нет? Ответ на этот вопрос есть у международной группы биологов. Самый высокий риск заболеть у приматов. На втором месте – грызуны. В третьей группе – коты. Еще меньше вероятность заболеть – у собак, свиней и лошадей. Самый низкий риск инфицироваться – у рептилий и птиц.

Впрочем животным коронавирус, которым болеют люди, не страшен – они заражаются совсем другим штаммом, хотя могут быть носителями болезни.

"Если владелец болен, он может его контаминировать. То есть вирус и вирусные частицы могут попадать в животное. И если не придерживаться общих правил гигиены, то другой человек может через животное заразиться", – подчеркивает ветеринар Роксолана Козий.

Таким образом, вероятность заразить кошку или собаку COVID-19 действительно мала. Они болеют, но их вирусы несколько иные. Поэтому спешить отдавать их друзьям на время болезни не стоит – они наоборот помогут легче перенести вирус и не опускать руки.

Больше о том, как разные виды животных переносят коронавирус, читайте в материале на нашем сайте.

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