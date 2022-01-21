Что делать, если у вас бессонница или агрессия? Психолог ответила

Гармонизировать психологическое состояние можно, например, создав график хобб

Психолог Екатерина Вепро рассказала, что бессоница - маркер проблем с ментальным здоровьем

К психологине Екатерине Вепро все чаще обращаются из-за бессонницы. Но это не единственный маркер неудач с ментальным здоровьем. Если в течение двух недель испытываете агрессию, каждый час хотите кушать или наоборот, не хватает аппетита, а ночью несколько раз просыпаетесь – это начало проблем.

В рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Преодолеть. Помогает психолог" гештальт-терапевт Екатерина Вепро дала советы, как гармонизировать психологическое состояние.

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Семейная психологиня Екатерина Вепро сказала, что если у вас нарушение сна, бессонница, то это значит, что ваша психика не может расслабляться, не может лечь и полноценно отдохнуть. И в таком случае следующий день начинается в определенном напряжении и с усталостью. Это может повлечь за собой более серьезные ментальные расстройства.

Усталость от работы

В проекте Фонда Рината Ахметова "Преодолеть. Помогает психолог" эксперт рассказывает: к нарушению психического состояния приводит прежде всего работа 24 часа в сутки. Люди переоценивают собственные возможности и пренебрегают лимитами.

"Бесконечная вовлеченность она только изматывает человека. Это иллюзия, что если я отвечу еще на четыре письма, то у нас будет более свободный день.

Несмотря на работу, заботу о семье и друзьях – важно иметь ежедневное занятие для души.

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"Рекомендует начать с 15 минут. Главное четко соблюдать график для хобби. Конечно, кто-то может сказать, я люблю вязать и за 15 минут не свяжу свитер, для этого нужно 3 часа каждый день. Ну, так вы можете его вязать год, но, если вы будете искать идеальные возможности и идеальное количество времени, вы можете не начать его делать никогда!" – говорит психолог.

Обесценивание себя

Психотерапевт советует избегать обесценивания. Это кратчайший путь к депрессии, из-за недовольства собой.

"Я предлагаю вам 2-3 пункта отмечать, что вы сделали сегодня хорошо, чем вы удовлетворены", — говорит гештальт-терапевт и семейная психология Екатерина Вепро.

Психологическая поддержка

Психологическую поддержку Фонд оказывает с первых дней конфликта на Востоке.

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"Такие онлайн-трансляции и вебинары проходят в рамках проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова". Одна из задач психологического направления – помочь мирным жителям справиться с травмой войны и поддержать их ментальное здоровье", — рассказывает гештальт-терапевт и семейная психология Екатерина Вепро.

Психологическое направление – неотъемлемая часть масштабной программы "Гуманитарный штаб Рината Ахметова", спасшего 3,5 миллиона человек на Донбассе.

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