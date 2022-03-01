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Чтобы не помогали России. Украина просит ограничить создание меток на картах Google

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 марта, 20:42
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Метки на картах используют оккупанты для корректировки огня по украинским объектам
Россия ставит метки на картах Google.
Россия ставит метки на картах Google. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина просит ограничить создание новых тэгов на Google-картах. Их используют российские террористы для корректировки огня по украинским объектам.

Об этом сообщили на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

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В Сети появилась информация о том, что после того, как украинцы стали зарисовывать метки, их стали наносить на Google-карты. В частности, метки по Чернигову называли "Фермерское хозяйство". Все они созданы 28 февраля.

"Начали проверять – совпадает. Например, черниговский "Эпицентр", – пишут в Сети.

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Теги на карте Чернигова. Фото: скриншот

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Для этого украинцы могут проголосовать за петицию об удалении новых мест.

"Эй! Пишу вам из Киева. К сожалению, ваши теги на картах Google используются российскими террористами для корректировки огня наших АЗС и государственных учреждений! Просим ограничить создание ярлыков на территории Украины до окончания войны с Россией. Сейчас мы боимся самостоятельно обозначать эти места как не существующие, но на это нужно время и люди, а террористы добавляют все новые и новые отметки! Мы будем очень благодарны за вашу помощь!" - говорится в тексте петиции.

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По состоянию на 20:25 проголосовали почти 38 400 человек.

Раньше мы писали:

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