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ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов

31 октября, 15:57

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Уже выбраны 23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских головы

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:40 31 октября обнародовала новые данные о победителях выборов городских, поселковых и сельских голов.

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Об этом сообщает сайт ЦИК.

В частности, согласно этим данным, уже выбраны 23 мэра городов, 23 поселковых и 62 сельских головы.

По данным ЦИК, 52 из избранных на данный момент голов, или 48,15%, шли на выборы как самовыдвиженцы, 16 (14,81%) – от "СН", по 6 (5,56%) – от "Доверия", "ЕС" и ОПЗЖ, по 4 (3,70%) – от "Батькивщины" и "Нашего края".

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Также уже на данный момент избранным считается 1841 депутат местных советов различных уровней, из них 607 (32,97%) – самовыдвиженцы, 270 (14,67%) – от "СН", 166 (9,02%) – от "За майбутнє", 150 (8,15%) – от "Батькивщины", 148 (8,04%) – от ОПЗЖ, 97 (5,27%) – от "ЕС".

Напомним, мы писали, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре.

Кроме того, сообщалось, что второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов. В каких городах может состояться второй тур.

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