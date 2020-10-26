Выборы мэра: в каких городах будет второй тур

В Украине 25 октября состоялись местные выборы. В некоторых городах, согласно данным экзитполов, кандидаты победили с большим отрывом, но и этого не всем хватило, чтобы выиграть в первом туре. Сайт "Сегодня" объясняет, кому "светит" второй тур выборов, а кто уже "отстрелялся".
Достаточно ли набрать большинство голосов, чтобы победить в выборах на должность сельского, поселкового, городского головы? Не совсем. Это зависит от количества избирателей в территориальной общине, где баллотируется кандидат.
Так, избранным в населенном пункте до 75 тысяч жителей считается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов избирателей. А избранный мэром города с населением от 75 тысяч считается тот, кто набрал более 50%. Если ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, принимается решение о повторном голосовании – второй тур.
В каких больших городах уже есть победители согласно данным экзитполов:
- Харьков – лидирует Геннадий Кернес с 57,9% голосов;
- Тернополь – Сергей Надал (72,3%);
- Чернигов – Владислав Атрошенко (85%);
- Хмельницкий – Александр Симчишин (81,13%);
- Винница – Сергей Моргунов (66%);
- Мариуполь – Вадим Бойченко (69%);
- Запорожье – Владимир Буряк (60,6%).
Где будет второй тур (ни один кандидат не дотягивает до 50%):
- Киев
- Одесса
- Ровно
- Львов
- Днепр
- Кривой Рог
- Николаев
- Черкассы
- Черновцы
- Ужгород
- Полтава
- Херсон
Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году – тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). Читайте подробнее о результатах экзитполов в 12 городах на выборах мэра.
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