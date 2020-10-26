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Выборы мэра: в каких городах будет второй тур

26 октября, 09:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Важно не только, сколько набрал кандидат, но и количество жителей в населенном пункте

В Украине 25 октября состоялись местные выборы. В некоторых городах, согласно данным экзитполов, кандидаты победили с большим отрывом, но и этого не всем хватило, чтобы выиграть в первом туре. Сайт "Сегодня" объясняет, кому "светит" второй тур выборов, а кто уже "отстрелялся".

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Достаточно ли набрать большинство голосов, чтобы победить в выборах на должность сельского, поселкового, городского головы? Не совсем. Это зависит от количества избирателей в территориальной общине, где баллотируется кандидат.

Видео: ЦИК

Так, избранным в населенном пункте до 75 тысяч жителей считается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов избирателей. А избранный мэром города с населением от 75 тысяч считается тот, кто набрал более 50%. Если ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, принимается решение о повторном голосовании – второй тур.

В каких больших городах уже есть победители согласно данным экзитполов:

В тренде
Будет тепло, преимущественно без осадков: какой будет погода 26 октября
  • Харьков – лидирует Геннадий Кернес с 57,9% голосов;
  • Тернополь – Сергей Надал (72,3%);
  • Чернигов – Владислав Атрошенко (85%);
  • Хмельницкий – Александр Симчишин (81,13%);
  • Винница – Сергей Моргунов (66%);
  • Мариуполь – Вадим Бойченко (69%);
  • Запорожье – Владимир Буряк (60,6%).

Где будет второй тур (ни один кандидат не дотягивает до 50%):

  • Киев
  • Одесса
  • Ровно
  • Львов
  • Днепр
  • Кривой Рог
  • Николаев
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Ужгород
  • Полтава
  • Херсон
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Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах 25 октября отмечена самая низкая явка в истории Украины. В Центральной избирательной комиссии заявили, что явка составила всего 37%. Для сравнения с выборами в 2015 году – тогда было 46,6%. Больше всего шли голосовать в Тернопольской области – 46,67%, а самая низкая явка – в Донецкой области (31,77%). Читайте подробнее о результатах экзитполов в 12 городах на выборах мэра.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Источник: Сегодня

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