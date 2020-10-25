Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты

25 октября в Украине выбирают мэров и представителей местных властей

Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах. Выбираем представителей во все местные органы власти:

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- депутатов сельских, поселковых, городских советов;

- депутатов районных советов (в т. ч. депутатов районных в городах советов);

- депутатов областных советов;

- сельских, поселковых, городских голов.

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Главное правило для голосующих – соблюдение карантинных правил. На избирательные участки нужно приходить в маске и важно соблюдать социальную дистанцию.

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За "день тишины" в национальную полицию поступило около тысячи сообщений о нарушениях, по минимум 29 из них открыли уголовные производства.

Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya

Мы следим за ходом голосования:

08:18 Как выглядит проведения опроса от Зеленского:

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08:00Открылись участки для голосования.

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