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Кличко заявил о готовности провести дебаты с Поповым

26 октября, 04:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По предварительным данным, за Кличко проголосовали около 45% избирателей

Мэр Киева Виталий Кличко, который, по предварительным данным, набирает около 45% голосов на местных выборах, готов провести дебаты со своим соперником Александром Поповым, который также выходит во второй тур выборов.

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Об этом Кличко заявил в эфире одного из телеканалов.

Во время эфира Попов предложил Кличко обсудить нынешнюю и будущую ситуацию в Киеве.

"Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопросы, которые есть", – сказал Кличко.

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По словам Кличко, дебаты – хорошая возможность обозначить приоритеты, которые стоят перед Киевом в ближайшие несколько лет.

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По итогам выборов мэра Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает своих конкурентов.

К слову, 25 октября проходили выборы и в Киевской городской совет. Согласно результатам экзитпола, который был проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", большинство голосов на них набрали партии "УДАР", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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