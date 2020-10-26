Отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский выиграл выборы

Экс-народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах головы объединенной территориальной громады в Кировоградской области.

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Об этом изданию "BBC Украина" сообщили в местной избирательной комиссии.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Подвысоцкя ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство, за которое он отсидел четыре года.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – сообщили в избирательной комиссии.

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Отмечается, что основным его конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, который ранее заявлял об угрозах со стороны Лозинского.

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Напомним, экс-депутат ВР Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника. Позже срок заключения был сокращен до 10 лет. Но он сидел в тюрьме около 6 лет, поскольку по "закону Савченко", к ним добавили двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два). Лозинский вышел из тюрьмы в апреле 2016 года.

Мы также сообщали, что в 2019 году суд досрочно снял судимость с Виктора Лозинского.

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