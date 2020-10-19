Отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский баллотируется на главу ОТГ – СМИ

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец рядом с местом убийства

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, который четыре года назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной громады в Кировоградской области.

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Об этом сообщили в местной территориальной избирательной комиссии, передает "ВВС Украина".

Издание уточнило, что депутат баллотируется рядом с местом совершенного им убийства, он идет на выборы как самовыдвиженец.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – рассказали в ТИК.

Отметим, на сайте ЦИК информация о кандидатах на должности председателей ОТГ не публикуется.

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Напомним, экс-депутат ВР Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника.

Позже срок заключения был сокращен до 10 лет. Но он сидел в тюрьме около 6 лет, поскольку по "закону Савченко", к ним добавили двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два). Лозинский вышел из тюрьмы в апреле 2016 года.

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Мы также сообщали, что в 2019 году суд досрочно снял судимость с Виктора Лозинского.

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