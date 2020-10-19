Українська
$ 28,36
33,3
  1. Последние новости Украины

Отсидевший за убийство экс-депутат Лозинский баллотируется на главу ОТГ – СМИ

19 октября, 20:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец рядом с местом убийства

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, который четыре года назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной громады в Кировоградской области.

Реклама

Об этом сообщили в местной территориальной избирательной комиссии, передает "ВВС Украина".

Издание уточнило, что депутат баллотируется рядом с местом совершенного им убийства, он идет на выборы как самовыдвиженец.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – рассказали в ТИК.

Отметим, на сайте ЦИК информация о кандидатах на должности председателей ОТГ не публикуется.

Реклама

Напомним, экс-депутат ВР Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника.

Позже срок заключения был сокращен до 10 лет. Но он сидел в тюрьме около 6 лет, поскольку по "закону Савченко", к ним добавили двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два). Лозинский вышел из тюрьмы в апреле 2016 года.

В тренде
Геращенко опубликовала первые фото Балуха из больницы

Мы также сообщали, что в 2019 году суд досрочно снял судимость с Виктора Лозинского.

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство экс-депутат Виктор Лозинский местные выборы ОТГ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)Украина
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ
Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответУкраина
"Красная зона" расширилась: вступили в силу новые ограниченияУкраина
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитации
Под Львовом кандидата в депутаты горсовета избили во время агитацииУкраина
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет
Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеетУкраина
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять