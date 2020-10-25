В Украине опрос Зеленского проводят несовершеннолетние (фото, видео)

Всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, в некоторых регионах страны проводят несовершеннолетние.

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Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Геращенко призвала омбудсмена Людмилу Денисову, детского омбудсмена Николая Кулебу и первую леди Елену Зеленскую отреагировать на эту ситуацию.

В частности, проведение несовершеннолетними "опроса Зеленского" зафиксировали в Одесской, Черниговской и Ровенской областях.

"Ребенку 14 лет! Вовлечен в псевдоопрос Зеленского. Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", – отметила Геращенко.

Она также обратилась к Зеленской с призывом прекратить участие детей и подростков в опросе президента.

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Также Геращенко опубликовала новость о еще одном парне, которому нет 18. Известно, что Виталий – студент и представитель партии "СН". Несовершеннолетний парень не соблюдал меры безопасности во время карантина.

Он пояснил, что свою маску отдал бабушке, а потом заберет, как она проголосует, а его перчатки погрызла собака.

Ранее киевская журналистка Яна Супоровская в твиттере заявила, что на одном из избирательных участков опрос президента проводят 16-летние девушки. После длительных уговоров они пошли домой.

Такую фотографию с избирательного участка в Одесской области распространил активист Сергей Стерненко.

"Фиксирую нарушения в Козельце, Черниговская область. Документов у ребят нет. Договора об оплате работы нет. После того, как сказала, что вызову полицию, ребята исчезли", — написала нардеп от "ЕС" Мария Ионова.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными.

"В связи с многочисленными сообщениями в средствах массовой информации и социальных сетях о привлечении детей к проведению опроса, инициированного президентом Украины в день голосования, разъясняю. Президент Украины неоднократно заявлял, что опрос будет добровольным, а лица, его будут проводить являются волонтерами", — отметила Денисова.

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Она обратила внимание граждан на то, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер — физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

"Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", — уточнила Денисова.

Ранее в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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